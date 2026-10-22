Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Nơi hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Chiều 20/10, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era). Được định vị là "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", diễn đàn hướng tới xây dựng nền tảng kết nối quốc tế thường niên, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, AEF 2026 gồm 21 phiên làm việc, bao gồm các phiên chuyên đề, phiên cấp cao và tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề. Dự kiến, diễn đàn có khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế, cùng khoảng 20 cuộc tiếp xúc bên lề giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM và các đối tác quốc tế. Các hoạt động này được kỳ vọng tạo thêm không gian đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới.

Điểm nhấn của AEF 2026 là lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế Mùa thu được đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo Ban Tổ chức, đây cũng là lần đầu WEF phối hợp đồng thương hiệu một chương trình với một địa phương trên thế giới. Trong khuôn khổ hợp tác, WEF sẽ đồng tổ chức hai phiên chuyên đề về chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực cho ngành sản xuất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hỗ trợ truyền thông trên các nền tảng quốc tế của tổ chức này.

Dự kiến, lãnh đạo cấp cao WEF sẽ tham dự phiên toàn thể và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về những xu hướng phát triển mới của kinh tế toàn cầu, cũng như vị thế và cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ. Sự tham gia của WEF được kỳ vọng góp phần nâng cao tầm vóc quốc tế của diễn đàn, đồng thời mở rộng khả năng kết nối TP.HCM với các mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR), cho biết hợp tác với WEF không chỉ góp phần nâng cao quy mô và chất lượng của diễn đàn mà còn tạo điều kiện để TP.HCM tiếp cận sâu hơn với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Qua đó, thành phố có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận các xu hướng phát triển mới và thu hút nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Về thành phần tham dự, đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được xác nhận của đại diện 22 đoàn khách cấp cao quốc tế, trong đó có lãnh đạo các cơ quan phụ trách kinh tế, thương mại, ngoại giao và công nghệ của Philippines, Qatar, Anh, Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, diễn đàn dự kiến có sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ông Lê Trường Duy,Giám đốc HCMC C4IR thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026

Ngoài các đoàn khách cấp cao và tổ chức quốc tế, AEF 2026 dự kiến đón khoảng 160 đoàn đến từ các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, cùng khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam. Sự hiện diện của đông đảo đại biểu thuộc nhiều lĩnh vực được kỳ vọng tạo điều kiện tăng cường trao đổi sáng kiến, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Với sự tham gia của các đối tác quốc tế, tổ chức đa phương và cộng đồng doanh nghiệp, AEF 2026 hướng tới trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần quảng bá môi trường đầu tư, mở rộng mạng lưới kết nối và nâng cao vị thế của TP.HCM trên trường quốc tế. Qua đó, thành phố kỳ vọng huy động thêm nguồn lực về công nghệ, tài chính và đầu tư, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Mở rộng cơ hội phát triển

Chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", AEF 2026 tập trung thảo luận bốn trụ cột chính: vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Các phiên thảo luận sẽ đi sâu vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế thế giới và Việt Nam, như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh, sản xuất tiên tiến và phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt, việc ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị, phát triển công nghệ lượng tử và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được kỳ vọng mang lại những gợi mở thiết thực cho TP.HCM trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Theo chương trình dự kiến, ngày 26/10 sẽ diễn ra sự kiện CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu", quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là dịp để các nhà đầu tư, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước, quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và kết nối nguồn lực phát triển. Cùng thời điểm, Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ tư (GRECO 2026) sẽ giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp và mô hình kinh doanh phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ngày 27/10, các phiên chuyên đề tập trung vào kinh tế tuần hoàn, quản trị siêu đô thị bằng AI, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ lượng tử, logistics xanh và sản xuất tiên tiến. Không gian trình diễn công nghệ Rising Star Arena dự kiến có khoảng 30 đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, qua đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư và các tổ chức đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn ngày 28/10 là phiên toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu". Phiên thảo luận tập trung nhận diện những động lực đang tái định hình kinh tế thế giới, vai trò của các trung tâm tăng trưởng mới và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi sâu rộng. Tiếp đó, chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, dự kiến mang chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu", sẽ tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, các lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang hình thành.

Ngày 29/10, các hoạt động kết nối song phương giữa Việt Nam với các đối tác Anh, Trung Quốc, Bắc Âu và Israel tiếp tục được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, khoa học và công nghệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia và đô thị ngày càng gay gắt, AEF 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để TP.HCM quảng bá môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng phát triển và tăng cường kết nối với các dòng vốn quốc tế. Không chỉ dừng lại ở đối thoại chính sách, diễn đàn còn hướng tới thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất, tạo điều kiện để các bên trao đổi sáng kiến, tìm kiếm đối tác, huy động nguồn lực và triển khai những mô hình phát triển mới.

Theo đại diện Ban Tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu đang từng bước được xây dựng thành nền tảng kết nối quốc tế thường niên của Việt Nam, nơi hội tụ các sáng kiến về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững. Thông qua AEF 2026, TP.HCM kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế năng động, đầu mối kết nối hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của thành phố và Việt Nam trong mạng lưới các cực tăng trưởng mới của khu vực và thế giới.

Với quy mô tổ chức, sự tham gia của các đối tác quốc tế và nội dung thảo luận gắn với những xu hướng phát triển toàn cầu, AEF 2026 được kỳ vọng không chỉ tạo thêm động lực thu hút đầu tư mà còn mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn cho TP.HCM và Việt Nam. Qua đó, thành phố từng bước chuyển hóa lợi thế kết nối quốc tế thành các chương trình hợp tác cụ thể, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào quá trình định hình các động lực tăng trưởng mới của khu vực và thế giới.