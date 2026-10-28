Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Mở rộng không gian hợp tác giữa các cực tăng trưởng toàn cầu

Sáng 28/10, tại Thiskyhall, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tổ chức phiên khai mạc và toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhận diện cơ hội phát triển và hình thành những mô hình liên kết kinh tế phù hợp với bối cảnh mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc và toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”

Tham dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mai; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương. Về phía quốc tế có Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler cùng đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi sâu sắc. Sự dịch chuyển của chuỗi giá trị, phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặt ra những yêu cầu mới đối với các quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại diễn đàn

Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác, kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm phát triển có ý nghĩa quan trọng. Đối với TP. Hồ Chí Minh, đây cũng là thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm năng đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, mở rộng không gian phát triển không đơn thuần là thay đổi quy mô địa lý mà quan trọng hơn là hình thành tư duy phát triển, phương thức quản trị và năng lực kết nối mới, phù hợp với vai trò đầu tàu kinh tế. Thành phố cần phát huy thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh xác định tài chính, logistics, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được kết nối trong một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Thành phố mong muốn tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, nơi hội tụ ý tưởng, nguồn lực, công nghệ và những mô hình phát triển mới.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, không một địa phương, tổ chức hay doanh nghiệp riêng lẻ nào có thể tự mình xây dựng đầy đủ những điều kiện cần thiết cho phát triển. Vì vậy, hợp tác, kết nối và chia sẻ nguồn lực giữa các chủ thể có ý nghĩa quyết định.

Thông qua diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những kinh nghiệm quốc tế, sáng kiến có giá trị, đồng thời tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực để phục vụ quá trình nghiên cứu, hoạch định và triển khai những định hướng phát triển mới.

Toàn cảnh phiên khai mạc và toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler nhận định kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của bất ổn địa chính trị, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, thay đổi trong lĩnh vực năng lượng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Theo ông Stephan Mergenthaler, những biến động này đặt ra không ít thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội đối với các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới sáng tạo và xây dựng những quan hệ đối tác mới.

Đại diện WEF chỉ ra ba động lực tăng trưởng quan trọng, gồm trí tuệ nhân tạo và sự hội tụ công nghệ; phát triển nền công nghiệp có khả năng chống chịu, bền vững; cùng khả năng kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong phương thức sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp và cách thức Chính phủ cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng của công nghệ mà còn là cách chuyển những tiến bộ đó thành năng suất, sức cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân.

Ông Stephan Mergenthaler đặc biệt lưu ý việc mở rộng khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu thành tựu công nghệ chỉ tập trung ở một số doanh nghiệp lớn, tiềm năng chuyển đổi của nền kinh tế sẽ khó được phát huy đầy đủ.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler phát biểu tại diễn đàn

Đối với lĩnh vực công nghiệp, WEF cho rằng khả năng chống chịu trước biến động, thích ứng với thay đổi và phát triển bền vững đang trở thành những yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh. Quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch, phát triển hạ tầng thông minh và sử dụng tài nguyên hiệu quả cũng mở ra những cơ hội đầu tư mới.

Đáng chú ý, đại diện WEF đánh giá các đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối nguồn lực và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học gặp gỡ, hợp tác và chuyển những cơ hội toàn cầu thành hoạt động kinh tế cụ thể.

Theo ông Stephan Mergenthaler, TP. Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục củng cố vai trò trung tâm kết nối tăng trưởng. Tinh thần kinh doanh năng động, năng lực công nghiệp cùng định hướng hội nhập quốc tế tạo nền tảng để thành phố kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà đầu tư toàn cầu và đối tác công nghệ.

Ba động lực tăng trưởng được WEF đề cập không vận hành độc lập mà có mối quan hệ bổ trợ. Công nghệ thúc đẩy năng suất, nền công nghiệp bền vững tạo điều kiện ứng dụng thành tựu mới, trong khi khả năng kết nối giúp nguồn vốn, tri thức, công nghệ và nhân tài gặp nhau để hình thành những quan hệ hợp tác.

Theo chương trình, phiên toàn thể cấp cao còn có sự tham gia của đại diện Philippines, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Vương quốc Anh, lãnh đạo những đô thị trong khu vực cùng đại diện Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu.

Với chủ đề xuyên suốt “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 hướng tới thúc đẩy liên kết giữa các nền kinh tế, phát huy lợi thế bổ trợ và mở rộng những mô hình hợp tác phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.