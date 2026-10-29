Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Mở rộng hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Bắc Âu

Sáng 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam năm 2026

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền TP. Hồ Chí Minh, cơ quan ngoại giao các nước Bắc Âu, tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh đang định hình lại lợi thế cạnh tranh, phương thức sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm quản trị của Bắc Âu với tiềm năng thị trường, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực Việt Nam có thể tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, hội tụ lợi thế về tài chính, thương mại, công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu tại diễn đàn

Việc mở rộng không gian phát triển tạo điều kiện để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành trung tâm kinh tế đa chức năng, có sức cạnh tranh quốc tế.

“Thành phố không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn, mà phải tăng trưởng thông minh hơn, xanh hơn và bền vững hơn”, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, thành phố xác định ba định hướng hợp tác với doanh nghiệp Bắc Âu.

Trước hết, chuyển từ hợp tác thương mại, đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển. Thành phố mong muốn nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn đóng góp công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp đó, lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm nền tảng hợp tác lâu dài, tập trung vào năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh.

Đồng thời, chuyển từ đối thoại, cam kết sang những chương trình, dự án cụ thể. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) Thue Quist Thomasen đánh giá quan hệ giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam Thue Quist Thomasen (bên trái) tặng hoa Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam 2026

Theo ông Thue Quist Thomasen, những khuôn khổ hợp tác được thiết lập thời gian qua tạo nền tảng thuận lợi, song điều quan trọng là chuyển hóa thành dự án đầu tư, hợp đồng và việc làm cụ thể.

Doanh nghiệp Bắc Âu có thế mạnh về đầu tư dài hạn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chuỗi cung ứng nội địa và áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững.

Nhiều tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển, logistics, công nghiệp chế tạo và hàng tiêu dùng. Đáng chú ý là nhà máy LEGO trị giá khoảng 1 tỷ USD tại TP. Hồ Chí Minh, cùng những hoạt động đầu tư của Carlsberg, APM Terminals, Eimskip, SKF và VARD.

Để thu hút thêm nguồn vốn chất lượng cao, Chủ tịch NordCham đề xuất ba vấn đề cần ưu tiên.

Thứ nhất, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, có khả năng dự báo, quy trình cấp phép minh bạch, giảm rào cản hành chính, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng xanh, nhất là thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện cam kết sử dụng điện tái tạo. Chính sách này cần quan tâm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba, tăng cường hợp tác cùng phát triển giải pháp trong năng lượng, nước, cảng biển và công nghiệp, phù hợp nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Với mạng lưới gần 200 doanh nghiệp thành viên, NordCham sẵn sàng kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy những sáng kiến hợp tác cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh khẳng định, hiệu quả hợp tác không chỉ được thể hiện qua số lượng cuộc gặp gỡ hay thỏa thuận ký kết mà quan trọng hơn là những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, doanh nghiệp cùng phát triển và giá trị bền vững được tạo ra cho xã hội.

Thông qua sự kiện bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tạo thêm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới.