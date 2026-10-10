Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026: Lần đầu tiên WEF tham gia đồng thương hiệu, mở rộng kết nối Việt Nam với mạng lưới kinh tế toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế với kỳ vọng mở rộng kết nối Việt Nam với mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng thương hiệu, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (Autumn Economic Forum – AEF 2026) mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), hướng đến tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với WEF và các đối tác trong, ngoài nước tổ chức.

Điểm nhấn của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên WEF tham gia đồng thương hiệu trong hai ngày chính, 27 và 28/10.

Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, đây là dấu mốc chưa có tiền lệ đối với Diễn đàn Kinh tế mùa Thu.

Ông Duy cho biết, việc đồng thương hiệu với WEF sẽ giúp thông tin về diễn đàn được truyền tải đến mạng lưới các trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu.

Qua đó, sự kiện có thêm điều kiện kết nối các chương trình nghị sự quốc tế với những ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các đối tác về đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 1.500 đại biểu, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đại diện tổ chức quốc tế, định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và nhà khoa học.

Với TP. Hồ Chí Minh, diễn đàn là dịp tăng cường kết nối với các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư và đối tác công nghệ, qua đó quảng bá môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, sự kiện mở thêm kênh tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và đối tác quốc tế.

Công nghệ và dòng vốn quốc tế là trọng tâm

AEF 2026 tập trung vào bốn trụ cột: vai trò của các siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới, cùng vai trò của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư dịch chuyển, cạnh tranh công nghệ gia tăng và kinh tế thế giới chịu tác động từ những biến động địa chính trị, Việt Nam không chỉ cần thu hút nguồn lực quốc tế mà còn phải nâng cao năng lực tiếp nhận công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 26/10, chương trình CEO 500 – TEA CONNECT dự kiến quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn trong, ngoài nước.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR phát biểu tại buổi Họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Theo ông Lê Trường Duy, chương trình tập trung vào sự dịch chuyển của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu, hướng đến nhận diện những nguồn lực mới cho tăng trưởng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối chiến lược cho Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27/10, các phiên chuyên đề sẽ thảo luận về chuyển dịch kinh tế toàn cầu, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế tại các quốc gia và siêu đô thị, cũng như vai trò của thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược trong khai thông nguồn lực.

Ngày 28/10, phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” dự kiến quy tụ đại diện lãnh đạo Việt Nam, các quốc gia, WEF và các tổ chức quốc tế.

Đáng chú ý, chương trình “60 phút cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng” với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” sẽ tạo không gian trao đổi về tầm nhìn và định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng thế hệ mới cho Việt Nam.

Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động kết nối, AEF 2026 hướng đến thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng cơ hội chuyển giao công nghệ và nhận diện những động lực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, hiệu quả của diễn đàn sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển các cuộc gặp gỡ, đối thoại thành dự án đầu tư và chương trình hợp tác cụ thể. Đây cũng là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tăng cường liên kết quốc tế, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn lực và tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế toàn cầu.