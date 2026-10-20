Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kỳ vọng mở ra những dòng vốn đầu tư mới

Sự đa dạng trong thành phần tham dự minh chứng cho uy tín và vị thế của Diễn đàn Kinh tế mùa thu do TPHCM tổ chức. Trong ảnh: Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TPHCM. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Nhiều điểm mới trong chương trình

Tại buổi họp báo, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), cho biết diễn đàn hướng tới xây dựng nền tảng đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc.

Ông Lê Trường Duy giới thiệu chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Ảnh ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn của AEF 2026 là mở rộng hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đồng thời kết hợp đối thoại chính sách với xúc tiến đầu tư, trình diễn công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Chương trình dự kiến gồm 21 phiên thảo luận, đối thoại cấp cao và tham luận chuyên sâu, 16 hoạt động bên lề. Trong đó có khoảng 20 cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Chính phủ, TPHCM với các đối tác quốc tế và 300 lượt phát biểu của chuyên gia, diễn giả.

Cũng theo ông Duy, đến nay, Ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự của 22 đại diện đoàn khách quốc tế cấp cao và 10 trưởng đại diện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó là khoảng 160 đoàn trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan đại diện ngoại giao.

Ngày 26-10, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hoạt động tập trung kết nối các tập đoàn, nhà đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Cùng ngày, Triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 (GRECO 2026) diễn ra tại đường Nguyễn Huệ, thuộc không gian hợp tác “Collaboration Roads” tổ chức trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Ngày 27-10, diễn đàn tổ chức 16 phiên chuyên đề, tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Các nội dung thảo luận đi sâu vào trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế tuần hoàn, ESG, trung tâm tài chính quốc tế, logistics xanh, công nghệ lượng tử và chuỗi giá trị minh bạch.

Không gian Rising Star Arena quy tụ khoảng 30 đơn vị trình diễn công nghệ trên 4 sân khấu luân phiên. Các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu có cơ hội giới thiệu giải pháp, trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư và đối tác quốc tế, thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.

Chuyển hợp tác thành các dự án đầu tư cụ thể

Họp báo công bố thông tin Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra ngày 20-10 tại TPHCM. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trọng tâm của AEF 2026 là Phiên Toàn thể cấp cao ngày 28-10. Tiếp đó, chương trình Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” dự kiến trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng mới. Ngay sau đó, diễn đàn dự kiến công bố khoảng 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 13 tỷ USD.

Ngày 29-10, diễn đàn tiếp tục với các hoạt động kết nối Việt Nam với Anh, Trung Quốc, Bắc Âu và Israel trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, khoa học và công nghệ. Các chương trình khảo sát khu công nghiệp cũng tạo điều kiện để đối tác quốc tế tìm hiểu trực tiếp môi trường đầu tư tại TPHCM.

Với không gian phát triển mới, TPHCM kỳ vọng tận dụng diễn đàn để kết nối các trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao, từng bước khẳng định vai trò điểm hội tụ các động lực tăng trưởng mới.