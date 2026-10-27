Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kiến tạo động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên AI

Nâng cao năng lực thích ứng trước chuyển dịch kinh tế toàn cầu

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Phiên song song 1 với chủ đề “Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị” được tổ chức ngày 27/10 tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026.

Phiên thảo luận tập trung vào những chuyển dịch của chuỗi giá trị toàn cầu, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với sản xuất, quản trị và nguồn nhân lực. Đồng thời, chương trình đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế trong bối cảnh xuất hiện những động lực tăng trưởng mới.

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” của diễn đàn xuất phát từ thực tế các chuỗi giá trị đang được tổ chức lại, trong khi những động lực tăng trưởng của hai thập niên qua đứng trước câu hỏi về khả năng tiếp tục phát huy hiệu quả.

Vấn đề đặt ra không chỉ là tìm kiếm nguồn tăng trưởng mới cho một quốc gia hay địa phương, mà còn là xác định những mô hình hợp tác khả thi, có thể chia sẻ giữa các nền kinh tế ở những trình độ, vị thế khác nhau.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, trong bối cảnh bất định ngày càng trở thành điều kiện thường trực của môi trường phát triển, quy mô không còn là yếu tố duy nhất quyết định lợi thế. Khả năng thích ứng trước những biến động mới có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng phát triển của mỗi nền kinh tế.

Cùng với đó, quá trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu đòi hỏi sự kết nối sâu rộng hơn giữa dữ liệu, công nghệ, nguồn vốn và nhân lực.

Không nền kinh tế nào có thể tự mình xây dựng đầy đủ mọi điều kiện cần thiết cho tăng trưởng. Hợp tác vượt qua biên giới quốc gia, ranh giới ngành trở thành yêu cầu quan trọng để khai thác hiệu quả nguồn lực, hình thành những mô hình phát triển mới.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố đề cập vai trò ngày càng lớn của các siêu đô thị trong hợp tác quốc tế. Với sự tập trung của dân cư, doanh nghiệp và tri thức, những đô thị này đang trở thành chủ thể hợp tác mới bên cạnh các quốc gia, có khả năng kết nối nguồn lực, thúc đẩy sáng kiến và hình thành quan hệ đối tác phát triển.

Chuẩn bị con người, thể chế và dữ liệu cho kỷ nguyên AI

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, kết nối công nghệ, tài chính và hợp tác quốc tế để thích ứng với sự chuyển dịch của kinh tế toàn cầu

Đề cập tác động của công nghệ đối với quá trình chuyển dịch mô hình kinh tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những động lực quan trọng định hình tương lai tăng trưởng.

Dẫn Báo cáo Tương lai Việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, lãnh đạo thành phố cho biết đến năm 2030, thế giới dự kiến có khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra, khoảng 92 triệu việc làm mất đi; đồng thời, 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lạc hậu.

Những dự báo này đặt ra yêu cầu chuẩn bị năng lực thích ứng với AI, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà còn ở chất lượng nguồn nhân lực, thể chế và khả năng khai thác dữ liệu.

Lợi thế trong giai đoạn mới sẽ thuộc về những nền kinh tế có khả năng chuẩn bị nhanh về con người, thể chế và dữ liệu.

Tại phiên thảo luận chuyên đề, chương trình được thiết kế với năm nội dung gồm: định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu; môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp và kinh tế tuần hoàn; triển khai AI gắn với chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành sản xuất; ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị và công nghiệp; năng lực chủ quyền AI.

Những nội dung này tập trung vào yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh bày tỏ mong muốn thành phố trở thành không gian kết nối, nơi các nền kinh tế, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, định hình những khuôn khổ hợp tác, sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng các phiên thảo luận sẽ đi sâu vào những vấn đề thực tiễn, đặt ra câu hỏi khó, đề xuất giải pháp cụ thể, có khả năng triển khai.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh, một ý tưởng được chia sẻ tại diễn đàn, nếu tiếp tục được nuôi dưỡng, có thể trở thành dự án hợp tác trong tương lai.

Thông qua không gian đối thoại quốc tế, TP. Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần mở ra động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI.