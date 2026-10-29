Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kết nối thế mạnh Việt Nam – Bắc Âu, tạo động lực tăng trưởng mới

Các khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu mở thêm cơ hội về thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Yêu cầu đặt ra là chuyển nền tảng quan hệ đó thành dự án, hợp đồng và năng lực sản xuất cụ thể. Nội dung này được nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu – Việt Nam, diễn ra ngày 29/10 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Với chủ đề "Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu", diễn đàn tập trung vào khả năng kết hợp kinh nghiệm công nghệ, quản trị và phát triển bền vững của Bắc Âu với thị trường, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực của Việt Nam.

Chủ tịch NordCham Việt Nam Thue Quist Thomasen phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) Thue Quist Thomasen cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu được thúc đẩy qua nhiều thỏa thuận mới; trong đó có các khuôn khổ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đối tác Chiến lược xanh Việt Nam – Na Uy; cùng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) vừa được ký kết.

Bên cạnh ưu đãi thuế quan, tính ổn định và khả năng dự đoán của chính sách có ý nghĩa quan trọng với nhà đầu tư dài hạn. Chủ tịch NordCham Việt Nam nhấn mạnh doanh nghiệp cần quy trình cấp phép, phê duyệt có thể dự đoán và khả năng tiếp cận năng lượng xanh, trong đó có các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen nhận định, hiệp định thương mại tự do và đối tác chiến lược xanh bổ trợ cho nhau: một bên tạo khuôn khổ cho thương mại, đầu tư; bên kia thể hiện sự ủng hộ chính trị đối với các lĩnh vực như kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển và năng lượng tái tạo. Theo Đại sứ, doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội từ những khuôn khổ này.

Hiệp định EFTA – Việt Nam được đàm phán trong 14 năm, với các nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như thuế quan, quy tắc xuất xứ và hồ sơ cần thiết. Đại sứ Na Uy khuyến nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các điều khoản, đánh giá mức độ phù hợp với sản phẩm của mình và chuẩn bị đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Hiệp định cần được các bên phê chuẩn trước khi có hiệu lực; theo dự kiến nêu tại diễn đàn, quá trình này có thể hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.

Cơ hội được kỳ vọng mở ra theo cả hai chiều: doanh nghiệp Na Uy thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường Việt Nam, trong khi doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện xuất khẩu sang các thị trường EFTA. Hải sản và nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực đáng chú ý. Theo Đại sứ Stein Iversen, nhóm hàng này chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu của Na Uy sang Việt Nam; thuế cá hồi dự kiến về 0% khi hiệp định có hiệu lực, còn thuế cá thu giảm về 0% theo lộ trình ba năm. Công nghiệp hàng hải, kinh tế tuần hoàn và năng lượng cũng là những lĩnh vực hai bên quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh phát biểu chào mừng tại diễn đàn. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, cùng thế mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển. Không gian phát triển mới tạo điều kiện để Thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành phố mong muốn chuyển từ hợp tác thương mại, đầu tư sang cùng xây dựng năng lực phát triển. Các nhà đầu tư Bắc Âu được kỳ vọng đóng góp công nghệ, chuẩn mực quản trị và năng lực đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị. Những lĩnh vực ưu tiên gồm năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị. Đây là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và hợp tác lâu dài.

Diễn đàn quy tụ hơn 100 đại diện cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp Việt Nam, Bắc Âu. Các bên kỳ vọng những cuộc gặp sẽ dẫn đến các bước tiếp theo như chuyến thăm doanh nghiệp, dự án thí điểm, hợp đồng hoặc khoản đầu tư. Hiệu quả hợp tác, theo lãnh đạo Thành phố, cần được thể hiện qua dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao và năng lực doanh nghiệp cùng được nâng lên./.