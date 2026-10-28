Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị mới

Sáng 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). Cùng dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo nhiều địa phương. Về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Lương Hoàng Thái tham dự.

Khách mời quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, địa phương các nước và các tổ chức quốc tế.