Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 hiện diện tại phố đi bộ sầm uất của Seoul

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được quảng bá tại nơi sầm uất bậc nhất thủ đô Hàn Quốc.

Hoạt động quảng bá nhằm đưa thông tin về diễn đàn đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác kinh tế của TP. Hồ Chí Minh tại thị trường Hàn Quốc.

Trong hai ngày cuối tuần, các video giới thiệu AEF 2026 được trình chiếu từ 6h đến 24h, với tần suất 100 lượt phát mỗi ngày. Việc lựa chọn Myeongdong làm địa điểm quảng bá giúp thông tin về sự kiện tiếp cận đông đảo người dân và du khách quốc tế tại một trong những khu vực thu hút khách du lịch của Seoul.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ công tác thông tin đối ngoại, quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trước thềm sự kiện. Thông qua hình thức truyền thông trực quan tại nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng cường khả năng kết nối với các đối tác quốc tế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. Việc quảng bá diễn đàn tại Seoul góp phần giới thiệu các định hướng phát triển của thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng là dịp để thành phố truyền tải thông điệp về tinh thần hợp tác, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều thay đổi.

Việc quảng bá sự kiện tại Seoul là một trong những hoạt động giới thiệu AEF 2026 tới công chúng quốc tế trước ngày khai mạc. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tăng cường sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, thúc đẩy kết nối đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (Autumn Economic Forum 2026 – AEF 2026) có chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), với thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26–29/10 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, cùng thảo luận về các vấn đề kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững và chuyển đổi số.