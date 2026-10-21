Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Hé lộ 12 dự án hơn 13 tỷ USD

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được định vị với thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức, hướng đến thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo chương trình dự kiến, Diễn đàn có 21 phiên thảo luận, tham luận và đối thoại, cùng 16 hoạt động bên lề, với khoảng 300 lượt phát biểu của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế. Nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm của kinh tế toàn cầu như đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chiến lược, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, Diễn đàn dự kiến công bố 12 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD. Theo ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, các dự án tập trung vào những lĩnh vực như logistics, năng lượng và hạ tầng, mở ra cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Họp báo Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Về thành phần quốc tế, Diễn đàn đã nhận được xác nhận của 22 đại diện đoàn đến từ nhiều quốc gia, cùng lãnh đạo, trưởng đại diện 10 tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Lãnh đạo, quản lý cấp cao của 7 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) cũng đã xác nhận hoặc phản hồi tích cực. Ngoài ra, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, cùng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh sự.

Theo lịch trình, ngày 26/10, chương trình CEO500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” sẽ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Ngày 27/10, các phiên chuyên đề tập trung trao đổi giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ngày 28/10, phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” sẽ là một trong những điểm nhấn của Diễn đàn. Cùng ngày, chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” dự kiến tạo không gian trao đổi về vị thế và cơ hội phát triển của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển đổi.

Ngày 29/10, các diễn đàn hợp tác doanh nghiệp với Vương quốc Anh, Trung Quốc, các nước Bắc Âu và Israel sẽ tập trung thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Song song với chương trình chính, từ ngày 26 đến 29/10, không gian hợp tác “Collaboration Roads” sẽ được triển khai trên các trục đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi và Đồng Khởi. Hoạt động kết hợp hội nghị, triển lãm, giới thiệu sáng kiến, sản phẩm, dịch vụ và các mô hình hợp tác tiêu biểu.

Thông qua việc kết nối chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 kỳ vọng mở rộng quan hệ đối tác, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thành dự án và nguồn lực phát triển thực chất. Đây cũng là dịp để TP Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, công nghệ toàn cầu, qua đó tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.