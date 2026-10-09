Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến thu hút 1.500 đại biểu quốc tế

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh minh họa: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi gặp mặt báo chí trao đổi về truyền thông của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức chiều 9/10, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cho biết, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là diễn đàn chính sách cấp cao do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 26-29/10 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), với sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn chính với sự tham gia đồng thương hiệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức trong hai ngày 27 - 28/10; trong đó, trọng tâm đối thoại chiến lược của Diễn đàn chính diễn ra ngày 28/10 với Phiên toàn thể cấp cao theo định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và phiên Đối thoại với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”; cùng phiên thảo luận toàn thể và phiên đối thoại giữa lãnh đạo cấp bộ các nước.

Trước đó, trong ngày 27/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu diễn ra 16 phiên thảo luận chuyên đề tại 3 phòng song song với các trục nội dung như “AI - lượng tử”; “Tài chính - Kinh tế số - Tự chủ”; “Sản xuất - Bền vững - Thế hệ mới”. Trong đó có 2 phiên chuyên đề đồng tổ chức với Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề “Định vị lại Việt Nam - ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”; “Từ triển khai AI đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 cũng sẽ diễn ra các Hội nghị quốc tế về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon; Không gian trình diễn giải pháp công nghệ mới và đổi mới sáng tạo; Ngày hội đổi mới sáng tạo “Open Innovation Day 2026”; Hội nghị CEO 500; Họp mặt thường niên Mạng lưới C4IR toàn cầu; các hội thảo xúc tiến đầu tư song phương…

Đại diện Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu cho biết thêm, việc Diễn đàn Kinh tế Thế giới đồng thương hiệu với sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu là chưa từng có tiền lệ và qua đó, thông tin về Diễn đàn sẽ được lan tỏa đến mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu và cũng thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế với Diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với 2 mục tiêu lớn là tăng trưởng GDP trên 10%/năm và kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, đòi hỏi nguồn lực ở tầm quốc tế, từ vốn, công nghệ đến quan hệ đối tác chiến lược. TP. Hồ Chí Minh với tư cách trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước có đủ nền tảng để trở thành điểm đến của nguồn lực đó.

Chính vì vậy, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đã xây dựng tinh thần chủ đề với nội dung “Từ ứng phó với biến động sang chủ động kiến tạo quan hệ đối tác, xây dựng lòng tin và cùng phát triển giải pháp cho các động lực tăng trưởng mới”. Diễn đàn hướng tới khẳng định TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam là một môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch, năng động; điểm kết nối sáng kiến, nguồn lực và đối tác khu vực, toàn cầu.