Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 đẩy mạnh truyền thông trong nước và quốc tế

Công tác tuyên truyền về sự kiện AEF 2026 được đẩy mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, với sự tham gia của các cơ quan báo chí trong nước và hệ thống truyền thông đối ngoại, góp phần lan tỏa thông tin về sự kiện tới công chúng trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026), với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), diễn ra từ ngày 26-29/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện hướng tới kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Mở rộng độ phủ truyền thông quốc tế

Một trong những điểm nhấn của công tác tuyên truyền là đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, đưa thông tin về diễn đàn tiếp cận các thị trường và nhóm công chúng quốc tế.

Hoạt động quảng bá trên kênh truyền hình CNN góp phần giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến năng động, cởi mở, có khả năng kết nối các dòng vốn, công nghệ và cơ hội hợp tác toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, chương trình quảng bá được triển khai với tần suất cao tại thủ đô Seoul trong hai ngày 24-25/10, ngay trước thời điểm khai mạc.

Cùng với đó, Kênh Phát thanh Đối ngoại Quốc gia VOV5 phát các cụm tin, bài về diễn đàn bằng nhiều ngôn ngữ, đưa thông tin tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tại hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Quảng bá sự kiện tại Trung tâm thương mại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mạng lưới báo chí của Thông tấn xã Việt Nam cũng tham gia tuyên truyền trên nhiều nền tảng, với các sản phẩm bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Các đơn vị như Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News and Law, Le Courrier du Vietnam, Báo Tin tức và Dân tộc, BNEWS đồng thời triển khai tin, bài, ảnh báo chí, góp phần cung cấp thông tin đa chiều về sự kiện tới độc giả trong nước và quốc tế.

Các kênh xuất bản đa ngữ khác của Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục được huy động để mở rộng khả năng tiếp cận.

Sự kết hợp giữa truyền hình quốc tế, phát thanh đối ngoại và hệ thống báo chí đa ngôn ngữ giúp thông tin về AEF 2026 vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện kinh tế trong nước, tiếp cận các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư quốc tế.

Báo chí trong nước vào cuộc đồng bộ

Trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều tuyến tin, bài trước thềm diễn đàn. Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, hơn 120 sản phẩm báo chí đã được xuất bản, gồm tin, bài tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung trên báo chí nước ngoài cùng các sản phẩm đa ngôn ngữ của TTXVN.

Nhiều cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tác nghiệp theo từng ngày, tập trung vào các chủ đề như dòng vốn đầu tư, công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và những xu hướng đang định hình kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh tin thời sự, các bài phân tích chuyên sâu, đồ họa và video góp phần làm rõ ý nghĩa của diễn đàn, mở rộng cách tiếp cận thông tin tới nhiều nhóm độc giả.

Cách tổ chức nội dung theo chủ đề cũng tạo điều kiện để công chúng theo dõi diễn đàn không chỉ qua các hoạt động khai mạc hay phát biểu của lãnh đạo, mà còn qua những vấn đề kinh tế cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội hợp tác của doanh nghiệp.

Kết hợp truyền thông số với quảng bá trực quan

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các phiên hoạt động trọng điểm sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc livestream trên các nền tảng phù hợp.

Phiên Toàn thể cấp cao và phiên đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) cùng các nền tảng số.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Các phiên chuyên đề và hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng được truyền dẫn về Trung tâm Báo chí, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận thông tin và tác nghiệp.

Song song với truyền thông trên báo chí, hình ảnh nhận diện AEF 2026 được triển khai trên hệ thống pano, billboard, băngrôn và màn hình LED tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các trung tâm thương mại và những tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi.

Việc kết hợp các phương thức truyền thông giúp tăng khả năng nhận diện sự kiện trong không gian đô thị, đồng thời tạo sự thống nhất giữa thông tin trên báo chí, nền tảng số và hoạt động quảng bá trực tiếp.

Với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí và kênh truyền thông trong nước, quốc tế, công tác tuyên truyền AEF 2026 không chỉ hướng tới cung cấp thông tin kịp thời về chương trình diễn đàn, mà còn góp phần giới thiệu môi trường hợp tác, tiềm năng phát triển và vai trò kết nối của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang hình thành những cực tăng trưởng mới./.

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2026 Ngày 26/10: Chương trình CEO500 tập trung vào sự hội tụ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và tài chính toàn cầu, kết nối lãnh đạo doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác, tăng trưởng mới.

Ngày 27/10: Các phiên thảo luận chuyên đề về chuỗi giá trị toàn cầu, trung tâm tài chính quốc tế, logistics xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các lĩnh vực mới; cùng không gian trình diễn công nghệ Rising Star Arena.

Ngày 28/10: Phiên Toàn thể cấp cao với sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các bộ, ngành trong nước, quốc tế.

Ngày 29/10: Chương trình tham quan thực địa, trải nghiệm văn hóa.