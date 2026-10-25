Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa tới công chúng trong nước và quốc tế

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026), với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), diễn ra từ ngày 26-29/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện hướng tới kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Một trong những điểm nhấn của công tác tuyên truyền là đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, đưa thông tin về diễn đàn tiếp cận các thị trường và nhóm công chúng quốc tế.

Hoạt động quảng bá trên kênh truyền hình CNN góp phần giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến năng động, cởi mở, có khả năng kết nối các dòng vốn, công nghệ và cơ hội hợp tác toàn cầu.

Công tác tuyên truyền về sự kiện AEF 2026 được đẩy mạnh - Ảnh: PV/Vietnam Plus

Tại Hàn Quốc, chương trình quảng bá được triển khai với tần suất cao tại thủ đô Seoul trong hai ngày 24-25/10, ngay trước thời điểm khai mạc.

Cùng với đó, Kênh Phát thanh Đối ngoại Quốc gia VOV5 phát các cụm tin, bài về diễn đàn bằng nhiều ngôn ngữ, đưa thông tin tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tại hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sự kết hợp giữa truyền hình quốc tế, phát thanh đối ngoại và hệ thống báo chí đa ngôn ngữ giúp thông tin về AEF 2026 vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện kinh tế trong nước, tiếp cận các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư quốc tế.

Báo chí trong nước vào cuộc đồng bộ

Trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều tuyến tin, bài trước thềm diễn đàn. Nhiều cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tác nghiệp theo từng ngày, tập trung vào các chủ đề như dòng vốn đầu tư, công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và những xu hướng đang định hình kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh tin thời sự, các bài phân tích chuyên sâu, đồ họa và video góp phần làm rõ ý nghĩa của diễn đàn, mở rộng cách tiếp cận thông tin tới nhiều nhóm độc giả.

Cách tổ chức nội dung theo chủ đề cũng tạo điều kiện để công chúng theo dõi diễn đàn không chỉ qua các hoạt động khai mạc hay phát biểu của lãnh đạo, mà còn qua những vấn đề kinh tế cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cơ hội hợp tác của doanh nghiệp.

Quảng bá sự kiện tại Trung tâm thương mại - Ảnh: PV/Vietnam+

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các phiên hoạt động trọng điểm sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc livestream trên các nền tảng phù hợp.

Phiên Toàn thể cấp cao và phiên đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) cùng các nền tảng số.

Các phiên chuyên đề và hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng được truyền dẫn về Trung tâm Báo chí, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận thông tin và tác nghiệp.

Song song với truyền thông trên báo chí, hình ảnh nhận diện AEF 2026 được triển khai trên hệ thống pano, billboard, băngrôn và màn hình LED tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các trung tâm thương mại và những tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi.

Việc kết hợp các phương thức truyền thông giúp tăng khả năng nhận diện sự kiện trong không gian đô thị, đồng thời tạo sự thống nhất giữa thông tin trên báo chí, nền tảng số và hoạt động quảng bá trực tiếp.

Với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí và kênh truyền thông trong nước, quốc tế, công tác tuyên truyền AEF 2026 không chỉ hướng tới cung cấp thông tin kịp thời về chương trình diễn đàn, mà còn góp phần giới thiệu môi trường hợp tác, tiềm năng phát triển và vai trò kết nối của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang hình thành những cực tăng trưởng mới.