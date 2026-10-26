Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dành riêng khu vực cho báo chí tác nghiệp
Chiều 26/10, tại TP Hồ Chí Minh, ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đã bố trí khu vực phục vụ để các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin về sự kiện.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 - 29/10 mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh thực hiện.
Đặc biệt, hai ngày 27 và 28/10 sẽ được đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có ít nhất 22 đoàn khách VIP quốc tế.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dien-dan-kinh-te-mua-thu-2026-danh-rieng-khu-vuc-cho-bao-chi-tac-nghiep-post1397416.html