Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dành riêng khu vực cho báo chí tác nghiệp

Không gian Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 vào chiều 26/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Các phóng viên, biên tập viên làm việc tại khu vực dành cho báo chí tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 - 29/10 mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Báo chí góp phần lan toả các thông tin tích cực về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Đặc biệt, hai ngày 27 và 28/10 sẽ được đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có ít nhất 22 đoàn khách VIP quốc tế.

Phóng viên chuẩn bị phương tiện tác nghiệp trước các hoạt động của Diễn đàn vào chiều 26/10.

Phóng viên Cao Tân, Báo Nhân dân và Kim Thoa, Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam đang tác nghiệp tại khu vực dành cho báo chí.

Phóng viên của Báo Thanh Niên, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam cập nhật thông tin về diễn đàn trong chiều 26/10.

Phóng viên, biên tập viên trao đổi nội dung, lên kế hoạch đưa tin về sự kiện.

Đại biểu làm thủ tục check-in tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Ban tổ chức hỗ trợ khách mời xác nhận thông tin, nhận thẻ tham dự diễn đàn.

Không gian trưng bày công nghệ tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 thu hút đại biểu tham quan, tìm hiểu.