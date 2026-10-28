Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Công bố loạt dự án đầu tư và hợp tác quốc tế trọng điểm

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 12 dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực trọng điểm như cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh công bố 12 dự án đầu tư trị giá khoảng 13 tỷ USD và 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Theo Ban Tổ chức, những dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc công bố nhằm giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực, tăng cường kết nối giữa nhà đầu tư với đối tác công nghệ và tổ chức tài chính.

Trong lĩnh vực cảng biển, logistics, những dự án đáng chú ý gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, Bến cảng Mỹ Xuân 6 và Swift Logistics.

Nhóm phát triển đô thị có Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu đô thị Đại học Quốc tế. Lĩnh vực công nghiệp có dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập giai đoạn 1.

Lễ công bố 12 dự án đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD

Những dự án công nghiệp công nghệ cao gồm Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables, Xinyi Glass Việt Nam, Chang Yue Technology Việt Nam, Ito Automation Technologies Việt Nam và dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện, bộ làm mát nhiệt điện.

Các dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực logistics và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế của thành phố.

Cùng với danh mục đầu tư, TP. Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Lễ công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách dự kiến gồm EQuest Capital, Sơn Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Sài Gòn Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam, AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, phát triển đô thị, hàng hải, năng lượng, công nghệ và dịch vụ thanh toán. Sự tham gia của những thành viên đầu tiên được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính, mở rộng kết nối dòng vốn quốc tế, hỗ trợ huy động nguồn lực cho những dự án phát triển.

Lễ công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và WEF

Trong dịp này, thành phố cũng công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa UBND TP. Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nhằm tăng cường kết nối thành phố với mạng lưới chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đối tác công nghệ toàn cầu.

Thông qua diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh hướng tới chuyển những cơ hội đối thoại, kết nối đầu tư thành chương trình hợp tác cụ thể, thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo, tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.