Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD

Sáng ngày 28/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng hoa cho các nhà đầu tư

Danh mục 12 dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, khu công nghiệp và sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Trong lĩnh vực cảng biển, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD, với sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Dự án Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link tại phường Tân Phước có tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 770 triệu USD. Trong khi đó, Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỷ đồng, tương đương khoảng 66,6 triệu USD.

Ở lĩnh vực logistics, Dự án Swift Logistics có tổng vốn đầu tư 25.850,44 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD, với sự tham gia của Tokgistic PTE.LTD (Singapore).

Lĩnh vực phát triển đô thị ghi nhận hai dự án quy mô lớn. Trong đó, Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 173.115,06 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,612 tỷ USD. Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC tham gia, có tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỷ USD.

Trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – Giai đoạn 1 có tổng vốn đăng ký hơn 9.701 tỷ đồng, tương đương khoảng 379,69 triệu USD. Dự án có sự tham gia của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex – CTCP và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Các dự án sản xuất công nghiệp và công nghệ cũng góp mặt trong danh mục. Dự án Công ty TNHH XINYI GLASS Việt Nam có tổng vốn đầu tư 230 triệu USD, tập trung sản xuất kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, gương, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Dự án Công ty TNHH Chang Yue Technology (Việt Nam) có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí. Dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện của Công ty TNHH II-VI Việt Nam có tổng vốn đầu tư 45 triệu USD.

Bên cạnh đó, Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables có tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng; dự án của Công ty TNHH ITO Automation Technologies Việt Nam có tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Với sự đa dạng về lĩnh vực và quy mô đầu tư, 12 dự án góp phần mở rộng danh mục hoạt động đầu tư vào hạ tầng, đô thị và sản xuất công nghiệp của TP.HCM.