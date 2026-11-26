Đại sứ Phan Minh Giang phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Chiều 25/11 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-New Zealand 2026. Hội thảo được kết nối trực tuyến với đầu cầu Hà Nội, Việt Nam.

Gần 100 đại biểu, đại diện khách mời đến từ các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước Việt Nam và New Zealand đã tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh, diễn đàn nhằm góp phần thúc đẩy và nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tương xứng tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được chính thức thiết lập năm 2025, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand vào tháng 8/2026 vừa qua.

Đại sứ Phan Minh Giang bày tỏ mong muốn nhận được những thông tin chia sẻ, ý kiến đóng góp từ các đại biểu, khách mời để từ đó góp phần nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương, đáp ứng sự tin cậy và kỳ vọng ngày càng cao và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cũng như bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài và hiệu quả trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm.

Bà Leah Gates – Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Auckland chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Bà Leah Gates - Tổng Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Auckland đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn lần này. Theo bà, diễn đàn tạo cơ hội để thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tăng cường chia sẻ thông tin, hiểu biết lẫn nhau, nhất là về môi trường đầu tư-kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước ngày càng sâu rộng hơn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đã thông tin cập nhật về những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam ban hành các chính sách ưu đãi mới, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, cũng như định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao từ New Zealand vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chia sẻ góc nhìn thực tiễn về năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và các lĩnh vực có dư địa hợp tác lớn, mong muốn hai bên cũng phối hợp cùng hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thành những cơ hội kinh doanh thực chất, hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương thời gian tới, trong bối cảnh hướng tới Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Phần thảo luận tại diễn đàn diễn ra sôi nổi, thực chất, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của các đại diện doanh nghiệp New Zealand đối với thị trường Việt Nam, với nhiều câu hỏi về cách thức tiếp cận thị trường Việt Nam dành cho các sản phẩm nội địa của New Zealand như mật ong, sữa…

Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-New Zealand 2026 khép lại với nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng và kênh kết nối chính thức để các doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi sâu hơn, hướng tới các dự án hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ cụ thể trong tương lai; góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand phát triển mạnh mẽ, đáp ứng sự tin cậy và kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.