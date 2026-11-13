Diễn đàn khuyến nông về giải pháp nâng cao giá trị chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản

Sáng 13-11, tại Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: Giải pháp nâng cao giá trị, phát triển bền vững chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản.

Tham dự diễn đàn có các ông: Vũ Duyên Hải - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa; đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Vụ Khoa học Công nghệ; Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam; Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường, Hội Thủy sản Việt Nam; UBND một số xã, phường ven biển, nông ngư dân các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk; một số chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Các đại biểu chủ trì thảo luận tại diễn đàn

Diễn đàn đã tập trung đánh giá, trao đổi về hiện trạng và giải pháp quản lý khai thác hải sản bền vững, chống khai thác IUU và truy xuất nguồn gốc trên cả nước và khu vực Nam Trung Bộ; những tiến bộ khoa học trong khai thác, bảo quản và nhu cầu liên kết chuỗi tại địa phương đã được triển khai trên thực địa; kết quả và khả năng nhân rộng mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ trong khai thác, bảo quản và chế biến hải sản.

Ông Nguyễn Trọng Chánh phát biểu tại diễn đàn.

Thảo luận tại diễn đàn, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cảng cá, ngư dân khai thác thủy sản tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng chuỗi giá trị trong khai thác, bảo quản và chế biển hải sản hiện nay, nhất là trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo quản hải sản trên biển; truy xuất nguồn gốc; các giải pháp bảo quản hải sản phù hợp với quy mô tàu cá của ngư dân.

Cán bộ chuyên môn trao đổi, thảo luận tại diễn đàn.

Cán bộ chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh cũng tập trung trao đổi những nội dung về khai thác bền vững, có trách nhiệm bằng việc đổi mới tổ chức sản xuất trên biển, tuân thủ các quy định về IUU và bảo vệ môi trường biển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ qua việc cơ giới hóa khâu khai thác, cải tiến công nghệ bảo quản để giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và giữ vững chất lượng hải sản từ tàu cá về cảng.

Các đại biểu cũng trao đổi về các giải pháp thúc đẩy liên kết chuỗi và chế biến sâu; phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông, vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo ngư dân, nhân rộng các mô hình và các cơ chế, chính sách đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong quá trình nâng cao giá trị, phát triển bền vững chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Phát biểu tổng kết diễn đàn, ông Hoàng Văn Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh: Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và ngư dân cùng trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ những tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển nghề cá theo hướng có trách nhiệm, hiện đại, bền vững.

Từ những nội dung trao đổi tại diễn đàn, có thể khẳng định rằng phát triển bền vững chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một địa phương, mà đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, nhà khoa học, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân. Định hướng quan trọng trong thời gian tới là chuyển từ khai thác chú trọng sản lượng sang khai thác có trách nhiệm, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang các giải pháp đồng bộ theo chuỗi giá trị; từ sản xuất nhỏ lẻ sang tăng cường liên kết, minh bạch nguồn gốc và phát triển thị trường bền vững.