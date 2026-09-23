Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 55 điểm cầu (gồm 1 điểm cầu tại Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố và 54 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu), với sự tham dự của 500 đại biểu trực tiếp và 2.000 đại biểu trực tuyến. Chương trình cũng đồng thời được phát livestream trên các nền tảng Internet để đông đảo người dân cùng theo dõi.

Diễn đàn triển khai theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 1/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh. Với trọng tâm kết nối chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, sự kiện mở ra không gian trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và xác định các ưu tiên phát triển dựa trên “lõi kép Xanh và Số”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: QUANG THỌ)

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương (lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Trung ương; đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành); đại biểu Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: Quảng Ninh cần một phương thức phát triển mới, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phải song hành, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Đặc biệt, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên tai cực đoan, thành phố cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quản trị rủi ro và khả năng chống chịu trên cơ sở dữ liệu và khoa học công nghệ”. Tinh thần này xuyên suốt các nội dung của diễn đàn, trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và khả năng thích ứng trước các thách thức của biến đổi khí hậu.

Theo đó, diễn đàn tập trung vào những bài toán lớn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới, gồm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, đô thị thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Trong đó, các vấn đề về tác động của khí hậu cực đoan, nâng cao khả năng chống chịu của đô thị và ứng dụng dữ liệu trong dự báo, cảnh báo, quản trị rủi ro được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với yêu cầu phát triển xanh và bền vững.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: Quang Thọ)

Các diễn giả tập trung trao đổi về những ưu tiên của Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 để kết nối tăng trưởng xanh, dữ liệu và năng lực chống chịu biến đổi khí hậu; xu thế đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh-số và các chính sách quốc gia mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương; các giải pháp quy hoạch, hạ tầng xanh-xám, đô thị bọt biển và giải pháp dựa vào tự nhiên phù hợp vùng ven biển, đảo, miền núi; đồng thời trao đổi về định hướng quy hoạch Quảng Ninh trong giai đoạn mới, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra hội nghị tiếp nhận, chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số". Điểm nhấn của chương trình là nghi thức chuyển giao và nhấn nút phát động đợt cao điểm hoàn thành chương trình học tập Bộ học liệu đa phương tiện trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nhằm góp phần phổ cập tri thức, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trưng bày và trải nghiệm công nghệ giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp tiêu biểu như chip bán dẫn, robot tự hành, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, UAV và các nền tảng ứng dụng AI trong giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và quản lý đô thị. Qua đó, các hoạt động tạo không gian trải nghiệm, kết nối và giới thiệu những ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn.

Thông qua diễn đàn, Quảng Ninh kỳ vọng tiếp nhận thêm những góc nhìn chuyên sâu, khuyến nghị và giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn; từng bước xác định các nhiệm vụ ưu tiên, mô hình thí điểm và giải pháp có khả năng triển khai trong giai đoạn 2026-2030; góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.