Sáng 23/9, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 54 xã, phường, đặc khu; đồng thời livestream trên các nền tảng Internet để đông đảo người dân cùng theo dõi.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”, Diễn đàn mang đến không gian để các cơ quan quản lý cùng giới chuyên gia thảo luận những giải pháp quy hoạch hạ tầng, phát triển dữ liệu, kiến tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Quang cảnh Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026. Ảnh: Minh Hà

Không gian đô thị đa cực đòi hỏi năng lực quản trị tài nguyên bứt phá

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn địa phương. Đây là thời điểm thành phố chính thức bước vào giai đoạn vận hành mô hình phát triển mới, gắn chặt với bản Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt. Cơ sở pháp lý này tạo tiền đề vững chắc để thành phố cấu trúc lại toàn bộ không gian sinh tồn, phát triển trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã gợi mở một số định hướng cốt lõi để diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận. Ảnh: Minh Hà

Lãnh đạo thành phố phân tích sâu sắc việc không gian đô thị mở rộng theo cấu trúc đa cực đang mở ra vận hội bứt phá rất lớn về kinh tế biển, logistics, công nghiệp hiện đại cùng du lịch di sản. Tuy nhiên, tiến trình này cũng khiến địa phương phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về khía cạnh quản trị tài nguyên, bảo tồn môi trường sinh thái. Cùng với đó, yêu cầu cấp bách nâng cao năng lực chống chịu thiên tai được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ thành quả tăng trưởng chung.

Diễn đàn thu hút sự tham gia, chia sẻ của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học

Nhằm giải quyết bài toán quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công đã gợi mở một số định hướng cốt lõi để diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận. Trong đó, thành phố xác định các ưu tiên chiến lược để gắn kết tăng trưởng xanh, dữ liệu số cùng năng lực chống chịu nhằm thúc đẩy chuyển đổi kép xanh số, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Chính quyền cũng định hướng các giải pháp quy hoạch tích hợp, phát triển hạ tầng thích ứng theo từng vùng sinh thái, tiến tới hoàn thiện chuỗi cảnh báo sớm đa thiên tai thời gian thực gắn liền với cấp cơ sở.

Nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Đi sâu vào khía cạnh chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học tại diễn đàn đã thảo luận nhiều nội dung xoay quanh định hướng về các ưu tiên của Quảng Ninh trong giai đoạn 2026-2030. Các ý kiến tập trung phân tích phương thức kết nối tăng trưởng xanh, khai thác dữ liệu số cùng việc nâng cao năng lực chống biến đổi khí hậu. Các đại biểu cũng phân tích xu thế đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh số cùng các chính sách quốc gia đang mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương; trong đó, bản quy hoạch Quảng Ninh trong giai đoạn mới được nhìn nhận là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: Minh Hà

Về mặt giải pháp không gian đô thị, giới chuyên môn đã đề xuất nhiều mô hình hạ tầng tiên tiến áp dụng trực tiếp cho địa bàn quản lý của thành phố. Nổi bật là các giải pháp quy hoạch kết hợp hạ tầng xanh xám, xây dựng mô hình đô thị bọt biển nhằm tăng khả năng kiểm soát biến đổi khí hậu. Cùng với đó, những giải pháp thiết kế dựa vào tự nhiên cũng được giới thiệu chi tiết, đảm bảo sự phù hợp tối đa với đặc điểm địa hình của vùng ven biển, khu vực đảo, miền núi.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đề nghị: các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực thi ngay các giải pháp kết nối dữ liệu số nhằm đánh giá chính xác sức chịu tải của tự nhiên. Về mặt công nghệ thông tin, chính quyền các cấp cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Mục tiêu hướng tới là sớm hình thành một kho dữ liệu tập trung của thành phố để phục vụ công tác điều hành vĩ mô.

Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ tại diễn đàn. Ảnh: Minh Hà

Định hướng đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương đề xuất các cơ chế thử nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tiến trình chuyển đổi kép. Khối cơ quan quản lý nhà nước cần tập trung hỗ trợ sát sao cho các ngành kinh tế trọng điểm. Nhiệm vụ thực thi là đẩy mạnh các hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số các ngành nghề tuân thủ đúng định hướng của thành phố.

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, giải pháp phát triển kinh tế xanh gắn với hạ tầng thích ứng phải được tích hợp chặt chẽ vào không gian quy hoạch của từng vùng sinh thái đặc thù. Trọng điểm triển khai thiết kế hạ tầng sẽ được tập trung tại dải đô thị ven biển, khu vực hải đảo, đồi núi cùng các khu vực khai trường mỏ. Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, các đại biểu đã dành thời gian tham quan khu vực trưng bày, triển lãm, giới thiệu trực tiếp các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của địa phương.