Diễn đàn kết nối nguồn lực tiếp sức thanh niên Việt Nam

Lắng nghe, đồng hành cùng thanh niên

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, cùng các gương thanh niên tiêu biểu.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà phải hướng tới những giá trị thiết thực hơn, trong đó có việc lắng nghe, thấu hiểu thanh niên và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

“Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên.

“Tôi mong muốn các bạn thanh niên mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã trải qua, những khó khăn đang gặp phải và cả những ước mơ, dự định trong tương lai. Những tiếng nói chân thực ấy sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu thanh niên hơn, từ đó có những cách thức đồng hành thiết thực, sát với nhu cầu thực tế hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước".

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Ông Saravoot Yoovidhya,Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP cho biết, với định hướng “Tiếp năng lượng, Bừng sức sống”, Tập đoàn TCP mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nghị lực, khát vọng.

Tại diễn đàn, các gương thanh niên tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện vượt khó, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến. Qua đó, chương trình khẳng định thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mà còn là nguồn lực quan trọng, chủ thể tích cực trong quá trình phát triển xã hội.

Nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ thanh niên

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, đồng thời đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam.

Trong thời gian hợp tác, hai bên đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên. Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu và hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã vinh danh 188 gương mặt trẻ có hành động dũng cảm, nghĩa hiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Từ năm 2023, chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” đã đi qua 18 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 150.000 lượt người tham gia; 51.500 thanh niên được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà.

Trong lĩnh vực thể thao, dự án “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” được triển khai từ năm 2024, dự kiến hoàn thành 22 công trình trong năm 2026.

Tháng 5/2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2028, tiếp tục tập trung chăm lo thanh niên công nhân, đồng hành với thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật, tôn vinh những người trẻ sống đẹp và mở rộng không gian rèn luyện thể chất.

Thông qua các hoạt động kết nối, hai bên hướng tới tạo thêm cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy tiềm năng và đóng góp tích cực cho cộng đồng.