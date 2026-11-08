Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Tây Australia

Diễn đàn do Mạng lưới Tài năng Việt – Australia (AVTN) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Tây Australia – Việt Nam (WAVBC) tổ chức, với sự tham gia của 7 doanh nghiệp Việt Nam do Global Trade Connection kết nối, cùng hơn 15 doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư đến từ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Tây Australia.

Toàn cảnh sự kiện diễn ra tại Thư viện thành phố Perth. (Nguồn: AVTN)

Phiên khai mạc có sự tham dự và phát biểu của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh, Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds cùng đại diện AVTN. Chương trình còn có phần chia sẻ về triển vọng thương mại, đầu tư tại Tây Australia của bà Rebecca Ball, đại diện bộ phận Phát triển kinh tế (Economic Development) của thành phố Perth.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9-12/8/2026 đã tạo xung lực mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu tại diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến Tây Australia Roger Cook vào tháng 9/2026 cùng đoàn đại diện 32 doanh nghiệp và tổ chức tiếp tục thể hiện sự coi trọng của chính quyền bang đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, đào tạo và du lịch.

Tổng Lãnh sự khẳng định hai nền kinh tế Việt Nam và Tây Australia có tính bổ trợ cao, là những đối tác tự nhiên của nhau. Đánh giá cao vai trò kết nối của cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, cũng như sự năng động của các doanh nghiệp trong nước, ông đề nghị doanh nghiệp hai bên tận dụng cơ hội gặp gỡ, trao đổi tại diễn đàn để chuyển tiềm năng hợp tác thành các dự án, thỏa thuận và kết quả kinh doanh cụ thể.

Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cung cấp thông tin thị trường và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tây Australia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds phát biểu tại diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng hợp tác với Tây Australia. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin và duy trì kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, đồng thời khuyến khích các đại biểu chủ động tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu và tiếp tục theo đuổi những cơ hội hợp tác sau diễn đàn.

Bà Rebecca Ball, đại diện bộ phận Phát triển kinh tế của thành phố Perth, giới thiệu các cơ hội hợp tác giữa Perth và Việt Nam trong những lĩnh vực thương mại, giáo dục, du lịch, hàng không và công nghiệp sáng tạo. Bà đồng thời ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong việc kết nối hai thị trường, thúc đẩy giao lưu và mở rộng quan hệ kinh tế, văn hóa giữa hai bên.

Bà Rebecca Ball chia sẻ về các cơ hội phát triển tại Perth trong khuôn khổ diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Tại phiên tọa đàm doanh nghiệp, đại diện Đại Dũng Corp, MCQ Supermarket và Galati Group (Spudshed) chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về cơ hội mở rộng giao thương, đưa nông sản và thực phẩm Việt Nam vào thị trường Tây Australia, cũng như tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng.

Các ý kiến tập trung vào nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung của doanh nghiệp Australia, sức tiêu thụ của các mặt hàng Việt Nam như gạo, nông sản và thực phẩm, cùng những yêu cầu về chất lượng, an toàn sinh học và quy định nhập khẩu. Qua đó, phiên tọa đàm làm rõ dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Tây Australia trong xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, phát triển chuỗi cung ứng và kết nối đối tác địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Anh Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch WAVBC, chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với một số trao đổi rất cụ thể, chẳng hạn như cơ hội nhập khẩu dây điện và vật liệu từ Việt Nam, nhu cầu phát triển trường học quốc tế tại Việt Nam, cũng như việc đưa thêm các sản phẩm Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Tây Australia.

Đây đều là những cơ hội xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, có tiềm năng phát triển thành các dự án hợp tác. WAVBC sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, xác định đối tác phù hợp và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể”.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Tây Australia trao đổi tại phần kết nối giao thương của diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Diễn đàn là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Vietnamese Culture Day 2026 – Sắc màu quê gương, hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác Việt Nam – Australia.

Chương trình góp phần mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và quan hệ giữa hai quốc gia.

Bà Hannah Huyền Vũ (thứ ba từ trái sang), Chủ tịch AVTN, và anh Lê Minh Đức (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch WAVBC, trao đổi cùng các đại biểu tại diễn đàn. (Nguồn: AVTN)

Bà Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch AVTN, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia và thế hệ trẻ, có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp hai nước.

Thông qua diễn đàn, AVTN mong muốn không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi mà còn góp phần xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài và thực chất. Thành công không chỉ nằm ở số lượng doanh nghiệp tham dự, mà còn ở những kết nối được duy trì và phát triển thành cơ hội hợp tác cụ thể trong tương lai”.