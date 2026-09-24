Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania: Từ đối thoại đến hợp tác thực chất

Đại diện đoàn công tác Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn, nhấn mạnh mục tiêu biến các cơ hội đối thoại thành những dự án hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania cùng Công ty Viettel Tanzania (Halotel) tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania vào ngày 22/9 tại thành phố Dar es Salaam.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đây là một trong những hoạt động trọng tâm bên lề Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Tanzania, tạo nền tảng để cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch Phân ban Việt Nam; Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Việt; Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cùng khoảng 30 đại biểu là thành viên Phân ban và đại diện các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Intimex, Phulimex và Halotel.

Về phía Tanzania có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi James Millya, cùng đại diện hàng loạt bộ, ngành và doanh nghiệp phụ trách các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đất đai, thủy sản và năng lượng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng James Millya nhấn mạnh diễn đàn thể hiện quyết tâm của hai chính phủ trong việc thúc đẩy ngoại giao kinh tế, cụ thể hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành những thành quả thực chất về thương mại và đầu tư.

Theo số liệu của phía Tanzania, thặng dư thương mại của nước này với Việt Nam đã tăng từ 140,9 triệu USD năm 2022 lên 314,2 triệu USD năm 2025. Việt Nam hiện là thị trường trọng điểm đối với nông sản Tanzania, đặc biệt là hạt điều.

Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) cũng đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng nhất của quốc gia Đông Phi này.

Nhân dịp này, Thứ trưởng James Millya đánh giá cao những đóng góp của Halotel trong việc phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng độ phủ sóng internet, tạo việc làm và nâng cao năng lực kỹ thuật cho lao động sở tại. Ông bày tỏ mong muốn kinh nghiệm thành công từ mô hình Halotel sẽ được nhân rộng sang các lĩnh vực khác.

Giới thiệu về môi trường đầu tư, phía Tanzania đã làm nổi bật các định hướng chiến lược trong Tầm nhìn Phát triển Tanzania 2050, bao gồm các siêu dự án như đường sắt khổ tiêu chuẩn (SGR), cảng Dar es Salaam, thủy điện Julius Nyerere và hệ thống các đặc khu kinh tế. Với lợi thế là cửa ngõ tiếp cận các khối kinh tế khu vực như Cộng đồng Đông Phi (EAC), Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi (SADC) và Khu vực Thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), Tanzania đang mở ra không gian hợp tác vô cùng rộng lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Các lĩnh vực được nước chủ nhà ưu tiên thu hút đầu tư gồm: chế biến nông sản (hạt điều, bông, vừng, cà phê...), kinh tế biển, dệt may, năng lượng tái tạo, khai khoáng và công nghệ số. Hai bên đều nhận thấy tính bổ trợ rõ nét giữa nguồn nguyên liệu dồi dào của Tanzania và thế mạnh của Việt Nam về công nghệ chế biến, chuỗi cung ứng cũng như năng lực tiếp cận thị trường quốc tế.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. Ông đề xuất tăng cường mô hình hợp tác Nam-Nam trong nông nghiệp thông qua việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật gắn với đầu tư và mở rộng thị trường, qua đó nâng cao chuỗi giá trị và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong khi đó, Đại sứ Vũ Thanh Huyền khẳng định tầm quan trọng của việc kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm biến các cam kết vĩ mô thành dự án cụ thể. Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cung cấp thông tin và kết nối đối tác trên tinh thần cùng có lợi.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Tanzania như TANICA, Sàn Giao dịch hàng hóa TMX, Ủy ban Hạt điều, Ủy ban Thủy lợi quốc gia... đã trực tiếp giới thiệu năng lực và trao đổi nhu cầu hợp tác.

Sự kiện không chỉ thiết lập cầu nối vững chắc giữa giới chức và doanh nghiệp hai nước, mà còn tạo động lực quan trọng cho các phiên thảo luận tại Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên chính phủ, đóng góp thiết thực vào nỗ lực nâng tầm quan hệ kinh tế song phương Việt Nam-Tanzania./.