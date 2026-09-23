Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tanzania: từ đối thoại đến hợp tác cụ thể

Diễn đàn là một trong những hoạt động quan trọng bên lề Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Tanzania, tạo cơ hội để các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tham dự Diễn đàn, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam; ông Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng đoàn; Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cùng khoảng 30 đại biểu là thành viên Phân ban và đại diện các doanh nghiệp Vingroup, Intimex, Phulimex và Halotel. Về phía Tanzania có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi James Millya cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp, trong đó có các cơ quan phụ trách thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đất đai, thủy sản, năng lượng và phát triển thương mại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi James Millya phát biểu tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Tanzania. (Ảnh: CQĐD)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng James Millya đánh giá Diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước trở thành những kết quả cụ thể về thương mại, đầu tư và công nghiệp. Thứ trưởng cho rằng quan hệ kinh tế song phương đang có xu hướng tăng trưởng tích cực nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Theo các số liệu được phía Tanzania chia sẻ, thặng dư thương mại của Tanzania với Việt Nam tăng từ 140,9 triệu USD năm 2022 lên 314,2 triệu USD năm 2025; Việt Nam đồng thời là một thị trường quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp của Tanzania, đặc biệt là hạt điều. Theo đánh giá của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường có tiềm năng xuất khẩu đáng kể của Tanzania.

Thứ trưởng James Millya đánh giá cao những đóng góp của Halotel – khoản đầu tư của Tập đoàn Viettel – trong phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ di động và internet tới nhiều khu vực, đồng thời tạo việc làm và góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật cho lao động Tanzania. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm từ dự án Halotel có thể được mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác khác.

Giới thiệu về cơ hội đầu tư tại Tanzania, phía Tanzania nhấn mạnh các định hướng phát triển trong Tầm nhìn Phát triển Tanzania 2050, các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt khổ tiêu chuẩn (SGR), cảng Dar es Salaam, thủy điện Julius Nyerere, các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc khu kinh tế. Tanzania cũng nhấn mạnh lợi thế về vị trí và khả năng tiếp cận các thị trường khu vực thông qua EAC, SADC và AfCFTA, qua đó mở ra không gian hợp tác rộng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Các lĩnh vực được phía Tanzania ưu tiên thu hút đầu tư gồm chế biến và gia tăng giá trị nông sản như hạt điều, bông, vừng, cà phê, đậu tương và lúa gạo; thủy sản và kinh tế biển; công nghiệp chế biến, dệt may; năng lượng tái tạo; khai khoáng và công nghệ số. Đặc biệt, hai bên nhận thấy sự bổ trợ rõ nét giữa nguồn nguyên liệu dồi dào của Tanzania và thế mạnh của Việt Nam trong chế biến, công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tiếp cận thị trường quốc tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, coi đây là một kênh quan trọng để chuyển những tiềm năng và định hướng hợp tác đã được trao đổi ở cấp Chính phủ thành các dự án và quan hệ đối tác cụ thể. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước trong cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ thúc đẩy các cơ hội hợp tác trên tinh thần cùng có lợi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: CQĐD)

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh tiềm năng lớn của hợp tác Việt Nam – Tanzania trong nông nghiệp, chế biến nông sản và phát triển chuỗi giá trị. Thứ trưởng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, đồng thời giới thiệu các mô hình hợp tác Nam – Nam trong nông nghiệp, qua đó đề xuất tăng cường hợp tác theo hướng chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ và kỹ thuật gắn với đầu tư, chế biến và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu theo dõi video giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và Chương trình hợp tác Nam – Nam trong nông nghiệp; nghe Cơ quan Đầu tư và Đặc khu kinh tế Tanzania (TISEZA) giới thiệu chính sách và cơ hội đầu tư tại Tanzania. Các doanh nghiệp Việt Nam như Intimex, Vingroup, Phulimex và Halotel cùng các đối tác Tanzania như TANICA, Sàn Giao dịch Hàng hóa Tanzania (TMX), Ủy ban Hạt điều, Ủy ban Thủy lợi Quốc gia (NIRC) và Tập đoàn METL đã giới thiệu năng lực, sản phẩm, nhu cầu và các lĩnh vực mong muốn hợp tác. Hoạt động trưng bày sản phẩm bên lề cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trao đổi trực tiếp và tìm hiểu khả năng kết nối kinh doanh.

Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tanzania đã góp phần tạo cầu nối trực tiếp giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: CQĐD)

Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Tanzania đã góp phần tạo cầu nối trực tiếp giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó chuyển trọng tâm từ trao đổi tiềm năng sang xác định đối tác, lĩnh vực và cơ hội hợp tác cụ thể. Kết quả của Diễn đàn đồng thời tạo thêm động lực cho các cuộc trao đổi tại Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ, hướng tới việc cụ thể hóa các cam kết thành chương trình, dự án và quan hệ đối tác lâu dài, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Tanzania.