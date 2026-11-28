Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh; đại diện các sở, ngành của một số tỉnh, thành phố trong nước; đại diện lãnh đạo chính quyền các địa phương, cơ quan xúc tiến thương mại và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Quảng Tây, Trung Quốc.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì diễn đàn

Các đại biểu Trung Quốc tham dự diễn đàn

Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng bến bãi, dịch vụ logistic tại khu vực cửa khẩu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế trong phát triển thương mại trái cây tươi nhờ có chung đường biên giới, hệ thống cửa khẩu kết nối thuận lợi, cùng sự bổ trợ về năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường. Thời gian qua, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương hai nước đã góp phần thúc đẩy thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, do trái cây tươi có tính thời vụ cao, yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, bảo quản, vận chuyển và kiểm dịch thực vật, hiệu quả xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào khả năng tổ chức, kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, việc phát triển hạ tầng thương mại biên giới cần gắn kết đồng bộ giữa vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, đóng gói, kho lạnh, trung tâm logistics, hệ thống xuất nhập khẩu và phân phối tại thị trường tiêu thụ.

Để tạo nền tảng cho việc kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc, Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại và logistics, trong đó tập trung xây dựng các quy định về phát triển chợ đầu mối, chợ biên giới; đồng thời triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở thúc đẩy đầu tư, kết nối hạ tầng thương mại, logistics với vùng sản xuất và cửa khẩu, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian lưu thông, nâng cao chất lượng và giá trị trái cây tươi xuất khẩu.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng, thông qua diễn đàn, các cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực, khai thác hiệu quả hạ tầng thương mại, logistics trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy thương mại trái cây tươi phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn

Tại diễn đàn, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics; tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu trái cây tươi, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về lợi thế của Lạng Sơn trong phát triển thương mại biên giới. Theo đó, Lạng Sơn nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Quảng Tây (Trung Quốc), cùng hệ thống cửa khẩu, lối thông quan và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Những năm qua, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics, khu trung chuyển hàng hóa, kho bãi; đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua Nền tảng cửa khẩu số và triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, góp phần nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí logistics.

Hiện bình quân mỗi ngày có khoảng 2.000 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn, có thời điểm trên 2.300 xe; tỷ trọng xe chở nông sản chiếm trên 70%. Lũy kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt gần 118,3 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch cả nước. Đây là cơ sở để tỉnh phát huy vai trò cửa ngõ giao thương, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu và dịch vụ logistics phục vụ chuỗi cung ứng nông sản, trái cây tươi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cập nhật thông tin thị trường, chính sách nhập khẩu của Trung Quốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn về kiểm dịch, kiểm tra chất lượng...

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương Quảng Tây và Vân Nam tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tạo thuận lợi thông quan, kết nối doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối với vùng sản xuất Việt Nam. Các địa phương và doanh nghiệp hai nước cần đẩy mạnh liên kết từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến vận chuyển, tiêu thụ; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lạng Sơn luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phát biểu tham luận tại diễn đàn

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trao đổi một số nội dung liên quan tại diễn đàn

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã trình bày tham luận, tập trung vào một số nội dung như: nhu cầu kết nối xuất nhập khẩu trái cây tươi Việt Nam - Trung Quốc và các giải pháp nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại, logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng qua khu vực biên giới; cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu; giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và các sản phẩm trái cây có thế mạnh của Việt Nam...

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu sản phẩm trái cây, năng lực cung ứng và nhu cầu kết nối thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức xuất nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển và kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, đại diện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hai nước đã giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm thuộc thẩm quyền; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, giao nhận và lưu thông hàng hóa qua biên giới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giới thiệu trái cây đặc sản của tỉnh tại diễn đàn

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam tại diễn đàn

Diễn đàn là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng trái cây tươi. Qua đó, hướng tới phát triển thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc theo hướng chính quy, hiện đại, ổn định và bền vững, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước.