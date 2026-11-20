Diễn đàn Kết nối chiến lược Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng những thành quả hợp tác sẽ giúp cho nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng những thành quả hợp tác sẽ giúp cho nhân dân hai nước thêm tin cậy, gắn bó, cùng vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dien-dan-ket-noi-chien-luoc-viet-nam-va-tay-nam-trung-quoc-post1149735.vnp