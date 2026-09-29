Diễn đàn kết nối 'ba nhà' đồng hành xây dựng phường Quyết Thắng

Đại diện các cơ quan, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi về một số hướng phối hợp như ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường; đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng; chăm lo an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Diễn đàn cũng tạo không gian để các bên chia sẻ nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đề xuất những việc có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND Phường Quyết Thắng phát biểu tại diễn đàn.

Trên địa bàn phường Quyết Thắng hiện có 273 doanh nghiệp, 1.214 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 7 trường đại học, cao đẳng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương kết nối nhu cầu thực tiễn với kinh nghiệm, nguồn lực của doanh nghiệp và thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của các nhà trường.

Theo định hướng của phường, chính quyền giữ vai trò kết nối, hỗ trợ về pháp lý; nhà trường đóng góp tri thức, công nghệ và nhân lực; doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và kết nối thị trường. Sự phối hợp này được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương.