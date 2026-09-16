Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13: Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương lãnh đạo quân đội các nước

* Tại cuộc gặp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là: Phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ - cứu nạn giữa quân đội 3 nước; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng.

* Tại cuộc gặp Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, hai bên đánh giá, thời gian qua, trên cơ sở Kế hoạch hợp tác năm 2026, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Campuchia được hai bên triển khai, đạt hiệu quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu; đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác, trọng tâm là: Phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ - cứu nạn giữa Quân đội 3 nước; tổ chức Hội chợ thương mại kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia tại thủ đô Phnom Penh; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967/24-6-2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng; tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh...

* Gặp song phương Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore.

Hai bên nhất trí thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả, trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore...

Trong các cuộc gặp nói trên, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp quân đội các nước tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12-2026.

* Tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer, Phó cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Đức thời gian qua phát triển tốt đẹp; đánh giá cao kết quả cuộc tham vấn chính sách quốc phòng Việt Nam - Đức được tổ chức mới đây, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác: Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đào tạo; trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức ngày càng kết nối hợp tác tốt hơn trong ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thiếu tướng Stephan Willer.

Thiếu tướng Stephan Willer đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại Phiên toàn thể 1 của Diễn đàn lần này, đồng thời bày tỏ cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp Đức tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam tháng 12 tới đây.

Thiếu tướng Stephan Willer khẳng định sẽ nghiên cứu các nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là các nội dung hợp tác mới, trong đó nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.