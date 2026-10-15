Diễn đàn hợp tác quản lý thuế 'Vành đai và Con đường' lần 7 khai mạc ở Jakarta

Các đại biểu tham dự Diễn đàn hợp tác quản lý thuế “Vành đai và Con đường” lần 7.

Sáng ngày 13/10, Diễn đàn Hợp tác Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường” lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Với chủ đề “Hợp tác giữa quản trị và kỹ thuật số, tận hưởng tương lai thuế,” diễn đàn lần này đã quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo cơ quan thuế của gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, 8 tổ chức quốc tế cùng đại diện một số doanh nghiệp xuyên quốc gia Trung Quốc và nước ngoài.

Trong bài phát biểu, Cục trưởng Cục Thuế Indonesia Bimo Wijayanto cho biết đối mặt với cơ hội và thách thức mới do quá trình chuyển đổi số mang lại, các bên cần đồng thuận nhận thức, tăng cường hợp tác, nâng cao tin cậy lẫn nhau, cùng thúc đẩy quản trị thuế thông minh hơn. Indonesia sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý thuế, tăng cường ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với các bên, thiết thực thúc đẩy tiến bộ chung trong quản lý thuế.

Trong bài phát biểu đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Nurkholisoh Ibnu Aman cho biết Cơ chế Hợp tác Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường” là nền tảng quan trọng để học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý thuế. Ông hy vọng thông qua các phương thức như đối thoại chính sách thường xuyên, trao đổi thông tin an toàn, đào tạo chung và giao lưu nhân tài... để tăng cường hợp tác quản lý thuế giữa các bên, biến nhận thức chung thành hành động, cùng giải quyết những khó khăn trong quản lý thuế do kinh tế số mang lại, xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh hơn, công bằng hơn, hiệu quả hơn, củng cố nền tảng tài chính công, tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn.

Trong bài phát biểu chính, Cục trưởng Cục Thuế Nepal Bishma Kumar Bhusal cho biết hiện nay, các công nghệ như (AI), điện toán đám mây đang ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế và thuế, cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý thuế, việc tăng cường hợp tác quốc tế, hình thành nhận thức chung toàn cầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nepal sẽ như mọi khi hòa mình sâu sắc vào đại gia đình hợp tác quản lý thuế “Vành đai và Con đường”, kiên trì định hướng đổi mới, thúc đẩy xây dựng năng lực, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý thuế, duy trì công bằng về thuế.

Hội nghị công bố Phó Vụ trưởng Vụ Thuế Quốc tế thuộc Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc Hoàng Tố Hoa tiếp nhận chức vụ Tổng thư ký Ban Thư ký Cơ chế Hợp tác Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường.”

Hội nghị cho rằng kể từ khi Cơ chế Hợp tác được thành lập, các bên lần lượt dựa trên khuôn khổ Kế hoạch Hành động Ô Trấn (năm 2019-2021), Kế hoạch Hành động Nur-Sultan (năm 2022-2024) và Kế hoạch Hành động Hong Kong (năm 2025-2027), đạt được hàng loạt nhận thức chung, thúc đẩy vững chắc các công việc như nâng cao tính xác định của thuế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số về quản lý thuế, tối ưu hóa môi trường kinh doanh thuế và tăng cường xây dựng năng lực quản lý thuế.

Trong thời gian diễn ra diễn đàn lần này, Cơ chế Hợp tác sẽ công bố “Hệ thống sản phẩm quản lý thuế Vành đai và Con đường (phiên bản 2.0)”; “Hệ thống sản phẩm dịch vụ nộp thuế Vành đai và Con đường (phiên bản 2.0)” và “Tuyển tập sản phẩm năm 2026 của Hệ thống sản phẩm quản lý thuế và dịch vụ nộp thuế Vành đai và Con đường,” cập nhật chương trình học của Liên minh Xúc tiến Năng lực Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường”; công bố “Báo cáo thường niên của Cơ chế Hợp tác Quản lý Thuế Vành đai và Con đường (năm 2026)”, tích hợp kinh nghiệm tiên tiến và trường hợp điển hình về quản lý thuế của các quốc gia cùng xây dựng “Vành đai và Con đường"; thúc đẩy sự phối hợp về quy tắc, kết nối về tiêu chuẩn và nâng cao chung về năng lực trong quản lý thuế, cung cấp sự hỗ trợ công cụ và mô hình thực tiễn hoàn thiện hơn cho các quốc gia cùng xây dựng Vành đai và Con đường trong việc nâng cao năng lực quản trị thuế, tối ưu hóa môi trường kinh doanh thuế.

Trong báo cáo tiến độ công tác của Liên minh, Chủ tịch Liên minh Xúc tiến Năng lực Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường,” Cục trưởng Cục Tài chính Ma Cao Trung Quốc Hà Yến Mai cho biết xây dựng năng lực quản lý thuế là công việc mang tính cơ sở, lâu dài trong hợp tác thuế giữa các bên. Liên minh tập trung vào bốn mục tiêu chính là “đào tạo thường xuyên, chương trình học chuẩn hóa, đội ngũ giảng viên chuyên môn hóa, hợp tác quốc tế hóa,” liên tục tối ưu hóa hệ thống chương trình học phiên bản 1.0 của Liên minh, “Quy định thực hiện chi tiết của Liên minh (thí điểm)”, thúc đẩy thành lập sáu học viện thuế “Vành đai và Con đường,” từ tháng 9/2025 đến nay đã tổ chức tổng cộng hơn 40 khóa đào tạo.

Trong tương lai, Liên minh sẽ tập trung vào hai định hướng cốt lõi là chuyển đổi số và tính xác định của thuế, thúc đẩy vững chắc các công việc xây dựng năng lực, cùng xây dựng môi trường thuế thân thiện với sự tăng trưởng thông qua đào tạo chính xác hơn, chương trình học chất lượng hơn, dịch vụ chuyên môn hơn và hợp tác sâu sắc hơn.

Trước lễ khai mạc, Cơ chế Hợp tác Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường” đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, xem xét thông qua các sản phẩm liên quan như “Hệ thống sản phẩm quản lý thuế Vành đai và Con đường (phiên bản 2.0)”, “Hệ thống sản phẩm dịch vụ nộp thuế Vành đai và Con đường (phiên bản 2.0)” và “Tuyển tập sản phẩm năm 2026 của Hệ thống sản phẩm quản lý thuế và dịch vụ nộp thuế Vành đai và Con đường”, đặt nền tảng cho diễn đàn diễn ra thuận lợi và đạt thành quả to lớn.

Cơ chế Hợp tác Quản lý Thuế “Vành đai và Con đường” được Trung Quốc khởi xướng thành lập vào tháng 4/2019, hiện có 38 thành viên và 30 quan sát viên, là nền tảng hợp tác thuế đa phương có sức ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực thuế quốc tế dưới Sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Diễn đàn lần thứ 7 do Cục Thuế Indonesia đăng cai tổ chức, trong chương trình nghị sự kéo dài ba ngày, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận sâu về các chủ đề như số hóa quản lý thuế, thuận tiện hóa dịch vụ nộp thuế, hợp tác xây dựng năng lực, đồng thời sẽ tổ chức các cuộc đối thoại về thuế công thương nghiệp, thảo luận chuyên đề về tối ưu hóa dịch vụ nộp thuế./.