Diễn đàn hợp tác nhà trường – doanh nghiệp năm 2026 diễn ra tại TPHCM

Cần đẩy mạnh hợp tác nhà trường – doanh nghiệp trong kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Ảnh: TRẦN MẠNH

Dự kiến có gần 100 trường đại học, cao đẳng và 55 doanh nghiệp tham dự diễn đàn. Với sự tham gia của các cơ sở đào tạo tham dự đến từ nhiều vùng, miền; các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, diễn đàn tạo không gian để các cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động trao đổi trực tiếp về nhu cầu nhân lực, yêu cầu đào tạo và khả năng hợp tác.

Diễn đàn hướng tới thúc đẩy kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi. Qua đó, tăng cường kết nối nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác, đặt hàng đào tạo ngày càng thực chất, hiệu quả. Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ký kết hợp tác và chương trình kết nối bàn tròn giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, trong 2 ngày 8, 9-10, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề. Tính đến hiện tại, có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Hội nghị dự kiến sẽ có hoạt động ký kết, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, cấp bộ, ngành, các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.