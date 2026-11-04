Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU năm 2026

Sáng 4/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp báo công bố những thay đổi mới về giá bán lẻ điện với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước. Với chính sách này, hơn 98% hộ gia đình sẽ được giảm tiền điện với số tiền giảm từ 1.100 đồng - 77.900 đồng/tháng.