Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU năm 2026
Chiều 4/11, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU năm 2026.
Diễn đàn có chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”, được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dien-dan-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-viet-nam-eu-nam-2026-479877.media