Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-EU

Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) năm 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới” diễn ra vào chiều 4/11/2026 tại Hà Nội.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Đây cũng là kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối đối tác./.