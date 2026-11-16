Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới kết nối năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức của Đại học Thái Nguyên với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương.

Tham dự Diễn đàn có các đoàn đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc.

Về tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về phía Đại học Thái Nguyên, có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Cùng tham dự Diễn đàn, còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên; đại diện các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp của Việt Nam; cùng các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, cán bộ, sinh viên và học sinh.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trong giáo dục và đào tạo. Giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước đã có nhiều chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu và đào tạo. Diễn đàn sẽ hình thành thêm các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên; các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn; các nhóm nghiên cứu chung; các dự án ứng dụng khoa học – công nghệ; các chương trình hợp tác về AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng những mô hình hợp tác phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của địa phương. Đại học Thái Nguyên cam kết làm đầu mối kết nối, phối hợp cùng các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý và địa phương để theo dõi, thúc đẩy và từng bước cụ thể hóa những sáng kiến được hình thành tại Diễn đàn.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh Diễn đàn là dịp để Lào Cai tăng cường kết nổi với các trường đại học và các nhà khoa học hai nước, mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đưa những thành tựu khoa học, công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu chào mừng Diễn đàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm: về giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế cửa khẩu. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Lào Cai sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện theo quy định để triển khai những nội dung phù hợp, trước hết là bối dưỡng giáo viên và xây dựng học liệu tiếng Trung cho các trường vùng biên.

Tại Diễn đàn, đã diễn ra nghi thức trao thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những cam kết và hoạt động thiết thực giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Trung Quốc trao thỏa thuận hợp tác.

Cùng đó, tại phiên toàn thể của Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chủ đề: Từ hợp tác giáo dục đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Định hướng và sáng kiến hợp tác giai đoạn 2026 - 2030; Kết nối khu vực - Sáng tạo xanh, cùng phát triển: Thực tiễn hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển bền vững Việt - Trung; “Giáo dục Lào Cai trong kỷ nguyên AI – Nhu cầu đổi mới và cơ hội hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc; Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học: Từ chuyển đổi mô hình đào tạo nhân tài đến phối hợp đào tạo nhân tài cho tương lai; Hợp tác đào tạo Việt Nam - Trung Quốc về khoa học Trái đất và mỏ phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu tham luận tại Diễn đàn.

Ngay sau phiên toàn thể, các đại biểu đã tham gia ba phiên kết nối hợp tác theo nhóm chuyên môn được tổ chức song song, theo các chủ đề: Kết nối công nghệ – Kiến tạo tương lai số; Kết nối khoa học – Kiến tạo phát triển xanh; Kết nối giáo dục – Kiến tạo nguồn nhân lực tương lai.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, qua các phiên thảo luận, các đơn vị, nhà trường đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng, có ý nghĩa như: tiếp tục trao đổi giảng viên, sinh viên gắn với giao lưu văn hóa hai nước; phát triển các chương trình hợp tác, tiến tới đào tạo song bằng, trọng tâm là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên Việt Nam đang giảng dạy tiếng Trung Quốc; thành lập các nhóm nghiên cứu chung về khoa học - công nghệ để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn; tăng cường kết nối "3 nhà" giữa các trường đại học Việt Nam - Trung Quốc với doanh nghiệp nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao…

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đồng thời cũng gợi mở cần đẩy mạnh phối hợp thông tin trong tổ chức các chương trình hợp tác để thắt chặt liên kết; đồng thời đề nghị các trường cụ thể hóa, lựa chọn những nội dung phù hợp nhất để triển khai ngay trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Với thiện chí hợp tác, với những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và đặc biệt với quyết tâm biến các ý tưởng thành hành động cụ thể, Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Trung Quốc năm 2026 góp phần thúc đẩy tạo ra những kết nối mới, những chương trình hợp tác mới và những giá trị lâu dài cho các bên tham gia.