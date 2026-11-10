Diễn đàn Hòa bình Paris kêu gọi vượt qua chia rẽ, tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, diễn ra trong hai ngày 10-11/11 với chủ đề “Từ chủ quyền đến hợp tác”, diễn đàn quy tụ đại diện các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm tìm kiếm giải pháp cho những cuộc khủng hoảng toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng và trật tự quốc tế đối mặt với nhiều thách thức.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch PPF Philippe Étienne cảnh báo thế giới đang phải trả giá ngày càng đắt cho xu hướng mỗi quốc gia chỉ quan tâm đến lợi ích riêng. Theo ông, xung đột tại Ukraine và Trung Đông, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz cùng sự phát triển bùng nổ của AI đang thúc đẩy các nước tìm cách giành lại quyền kiểm soát đối với năng lượng, lương thực và công nghệ. Tuy nhiên, những nỗ lực đơn lẻ không thể giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

Ông nhấn mạnh mong muốn bảo vệ chủ quyền là chính đáng, nhưng ngay cả quốc gia hùng mạnh nhất cũng không thể tự mình bảo đảm an ninh nguồn cung, thúc đẩy đổi mới công nghệ hay ứng phó với khủng hoảng. Chủ quyền không đồng nghĩa với khép mình mà còn đi kèm trách nhiệm hợp tác. Khi các cơ chế hợp tác truyền thống gặp bế tắc, các nước cần tìm cách tháo gỡ và xây dựng những hình thức hợp tác mới.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres cảnh báo thế giới ngày càng chia rẽ, khi xung đột tiếp diễn tại Ukraine, Trung Đông, Sudan và nhiều khu vực khác, trong khi luật pháp quốc tế liên tục bị vi phạm. Ông khẳng định chủ quyền là nguyên tắc nền tảng của Hiến chương LHQ, nhưng hợp tác là điều kiện để các quốc gia thực thi chủ quyền một cách hiệu quả.

Theo người đứng đầu LHQ, không nền kinh tế nào có thể tránh khỏi những cú sốc do chiến tranh gây ra, không biên giới nào ngăn được nước biển dâng và không cường quốc nào đủ khả năng một mình kiểm soát những rủi ro từ AI. Ông kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực dựa trên luật pháp quốc tế, thay vì để sự chia rẽ và luật của kẻ mạnh chi phối quan hệ giữa các quốc gia.

Tổng Thư ký LHQ cũng nêu những nhiệm vụ cấp bách của cộng đồng quốc tế, gồm chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường, cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ, xây dựng hệ thống tài chính quốc tế công bằng hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và thiết lập các cơ chế quản lý AI trước khi công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Đặc biệt, hoan nghênh việc PPF năm nay dành ưu tiên cho vấn đề trẻ em, ông Guterres nhấn mạnh hàng triệu trẻ em đang phải đối mặt với bom đạn, nạn đói, mất nhà cửa, thất học và những nguy cơ từ công nghệ thiếu kiểm soát. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ trẻ em, bảo đảm các quyền cơ bản và không để thế hệ này tiếp tục phải gánh chịu hậu quả từ những thất bại của người lớn.

Theo chương trình, trong hai ngày làm việc, PPF tập trung thảo luận về tương lai chủ quyền châu Âu, cải cách quản trị toàn cầu, vai trò của các cường quốc, xung đột tại Trung Đông, Sudan và Ukraine, an ninh mạng, quản lý AI, bảo vệ môi trường và quyền trẻ em. Các sáng kiến hòa giải, cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ và tăng cường hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng nằm trong chương trình nghị sự.