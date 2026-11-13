Phần thi tiếng anh giữa các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Diễn đàn giao lưu Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số” giai đoạn 2024 - 2026 do tổ chức Plan International tài trợ. Chương trình có sự tham gia của 6 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thuộc các trường THCS trên địa bàn 3 xã: Dào San, Khổng Lào, Sin Suối Hồ và học sinh Trường THCS Tân Phong, phường Tân Phong.

Các em học sinh tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên câu lạc bộ tham quan phòng truyền thống, phòng STEM, thư viện Trường THCS Tân Phong; tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu mô hình tổ chức câu lạc bộ, chia sẻ kinh nghiệm học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động câu lạc bộ; đồng thời, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực học đường, tảo hôn và bảo vệ trẻ em...