Tại Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Kyushu

Mới đây, tại thành phố Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Xúc tiến Du lịch Kyushu (KTO) tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Kyushu 2026.

Với chủ đề “Kết nối điểm đến – Mở rộng thị trường” (Connecting Destinations – Expanding Markets).

Tham dự Diễn đàn có ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO.

Diễn đàn còn có sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch, hàng không, vận tải của Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và khu vực Kyushu.

Đồng thời đề nghị các bên tăng cường kết nối, trao đổi thông tin thị trường và xây dựng những sản phẩm du lịch chung có tính cạnh tranh, hiệu quả và bền vững.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và KTO cũng chia sẻ các định hướng hợp tác, tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác giá trị văn hóa bản địa, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn tổ chức hai phiên thảo luận chuyên đề về xu hướng, cơ hội tăng trưởng thị trường du lịch Việt Nam – Kyushu và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các đại biểu đã trao đổi về kết nối hàng không, đường sắt, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm mới và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Điểm nhấn của Diễn đàn là việc ra mắt Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam – Kyushu, sáng kiến nhằm duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp.

Qua đó, tạo nền tảng chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 27–29.11.2026, đoàn đại biểu và doanh nghiệp còn tham gia khảo sát thực tế (FAM Trip) tại các tỉnh Oita, Fukuoka và Saga nhằm tìm hiểu tiềm năng, sản phẩm và dịch vụ du lịch của khu vực Kyushu.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Kyushu, hướng tới Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác du lịch ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững,