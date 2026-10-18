Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026

Quang cảnh chương trình.

Dự chương trình có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; đại diện Báo Nhân Dân, Tổ chức Vì người khiếm thị, Trường Đại học Đại Nam cùng cán bộ, hội viên người mù trong tỉnh.

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh phát biểu tại chương trình.

Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy cơ hội cho người khuyết tật; trao đổi về công nghệ phục vụ cộng đồng, vai trò của công nghệ trong mở lối tiếp cận tri thức và nâng cao tính độc lập; chia sẻ về việc vượt qua rào cản, mở rộng cơ hội học tập và hiện thực hóa ước mơ của người khiếm thị.

Cũng trong khuôn khổ chương trình diễn ra tọa đàm “Từ tiếp cận đến làm chủ: Phụ nữ khiếm thị trong kỷ nguyên AI”. Tọa đàm tập trung vào nhu cầu thực tế, những rào cản trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ, cũng như cơ hội phát triển của phụ nữ khiếm thị trong bối cảnh mới. Việc đặt tiếng nói và trải nghiệm của chính người khiếm thị ở vị trí trung tâm được kỳ vọng giúp các trao đổi đi từ nhận diện khó khăn đến đề xuất giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng trong đời sống.

Các đại biểu chia sẻ trong khuôn khổ tọa đàm “Từ tiếp cận đến làm chủ: Phụ nữ khiếm thị trong kỷ nguyên AI”.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người là sáng kiến của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), tiếp nối hành trình 5 năm đồng hành cùng các nhóm yếu thế trong xã hội, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua Diễn đàn, các đơn vị tổ chức kỳ vọng chuyển hóa những thành tựu công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thành các giải pháp thiết thực giúp mở rộng cơ hội học tập, lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Đồng thời, thúc đẩy các chương trình hợp tác lâu dài, để người khiếm thị không chỉ tiếp cận mà còn ứng dụng hiệu quả công nghệ trong học tập, công việc và đời sống, phát huy tiềm năng và chủ động đóng góp cho xã hội. Đó cũng là tinh thần đổi mới sáng tạo vì mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Người mù tỉnh và Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trao quà cho hội viên người mù tiêu biểu trong tỉnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà cho các hội viên người mù tiêu biểu.