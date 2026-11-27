Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026: Mở rộng không gian hợp tác, kết nối kinh doanh
Trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) và các hoạt động liên quan do Việt Nam chủ trì, chiều 26/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 chính thức khai mạc, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Việt Nam, Liên minh châu Âu, ASEAN, các nền kinh tế thành viên CPTPP cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dien-dan-doanh-nghiep-cptpp-asean-eu-2026-mo-rong-khong-gian-hop-tac-ket-noi-kinh-doanh-482852.media