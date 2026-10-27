Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria - Việt Nam thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt; ông Tsvetan Simeonov, Chủ tịch BCCI; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng hơn 60 đại biểu, đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp Bulgaria - Việt Nam và chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B) được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng địa phương, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước

Tại Diễn đàn, Chủ tịch BCCI Tsvetan Simeonov đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, nhấn mạnh cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Bulgaria tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác kinh doanh với Việt Nam.

Về phía Việt Nam, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của hai địa phương.

Trong đó, Thanh Hóa tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, điện - điện tử, logistics và đào tạo nguồn nhân lực; Tây Ninh chú trọng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển khu công nghiệp, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Phiên kết nối B2B tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu tư

Điểm nhấn của Diễn đàn là phiên kết nối B2B tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu tư. Các cuộc trao đổi bước đầu mở ra cơ hội khảo sát thị trường, kết nối đối tác và tiếp tục nghiên cứu các dự án hợp tác cụ thể.

Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria đề xuất một số hướng hợp tác phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa phương

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn tại Bulgaria, Thương vụ đã trình bày tổng quan tình hình kinh tế, thương mại, đầu tư song phương; giới thiệu thế mạnh, tiềm năng thị trường và các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng, công nghệ và logistics. Thương vụ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Bulgaria như một đầu mối kết nối thị trường EU và khu vực Balkan, đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa phương.

Thông qua các hoạt động trên, Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại, công nghiệp, công nghệ và đầu tư, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria.