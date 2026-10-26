Diễn đàn Đầu tư Thế giới khai mạc tại Doha, tập trung vào xu hướng đầu tư toàn cầu

Diễn đàn do Qatar phối hợp với Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tổ chức tại khách sạn Sheraton Grand Doha, kéo dài đến ngày 27/10, với chủ đề “Đầu tư vào tương lai”. Đây là lần thứ hai Qatar đăng cai sự kiện này, sau lần tổ chức năm 2012. Tham dự lễ khai mạc có Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cùng nhiều nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao, đại diện Liên hợp quốc và giới đầu tư quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại thương Qatar Ahmed bin Mohammed Al Sayed cho biết nước này đang tập trung củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực logistics, dịch vụ số và tài chính. Qatar cũng thúc đẩy kế hoạch đầu tư trị giá 22,5 tỷ USD nhằm tăng cường vai trò của Doha trong mạng lưới đầu tư toàn cầu.

Quyền Tổng Thư ký UNCTAD Pedro Manuel Moreno nhận định các quyết định đầu tư ngày càng chịu tác động của những lựa chọn chiến lược. Trong khi đó, Tổng Thư ký UNCTAD Rebeca Grynspan nhấn mạnh niềm tin vào việc thực thi hợp đồng và môi trường đầu tư là yếu tố quan trọng đối với dòng vốn quốc tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bày tỏ kỳ vọng diễn đàn sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần định hình các giải pháp cho tương lai đầu tư và kinh tế toàn cầu.

Bên lề sự kiện, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala kêu gọi các nước vùng Vịnh tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, dựa trên luật lệ, nhằm bảo đảm lợi ích của cả những nền kinh tế nhỏ hơn.

Theo chương trình, diễn đàn sẽ thảo luận đến ngày 27/10 về các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp, tài chính bền vững, du lịch, biến đổi khí hậu, xúc tiến đầu tư và các khu kinh tế đặc biệt. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi chính sách và tìm kiếm giải pháp nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi trường đầu tư toàn cầu.