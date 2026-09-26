Diễn đàn Công nghiệp Văn hoá lần thứ I 'Việt Nam – Hòa bình và Nhân ái'

Chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến những sáng tạo đương đại.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo dựng một không gian kết nối, trao đổi và chia sẻ giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan thông tấn báo chí về vai trò của văn hóa trong sự phát triển của đất nước; đồng thời lan tỏa những giá trị hòa bình, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Với thông điệp "Lan tỏa văn hóa Việt Nam - Kết nối yêu thương", chương trình hướng tới khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, là bản sắc và chiều sâu của dân tộc, mà còn là một nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc xây dựng con người Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc.

Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa lần thứ I chiều ngày 26/9 tại Hà Nội

Hai Phiên thảo luận - từ hệ giá trị Việt Nam đến sức mạnh mềm quốc gia. Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là hai phiên thảo luận chuyên đề, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân và đại diện các tổ chức xã hội. 1. Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam - Động lực mới cho phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Đã tập trung trao đổi các vấn đề: Văn hóa Việt Nam - nguồn lực nội sinh trong chiến lược phát triển quốc gia; Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo; Vai trò của văn học, nghệ thuật, mỹ thuật, thiết kế, truyền thông và các ngành sáng tạo; Đưa hình ảnh và các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế; Phát huy lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội như một phần quan trọng trong hình ảnh và sức mạnh mềm của Việt Nam. Thông qua các góc nhìn đa chiều, phiên thảo luận hướng tới việc làm rõ cách thức để những giá trị truyền thống của dân tộc tiếp tục được kế thừa, phát huy và chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong đời sống hiện đại. 2. Kiến tạo hệ giá trị Việt Nam trong thời đại mới - Hòa bình, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng Phiên thảo luận tập trung vào các nội dung: Hòa bình - nền tảng cho phát triển bền vững và thịnh vượng; Nhân ái - cội nguồn sức mạnh của cộng đồng Việt Nam; Trách nhiệm cộng đồng - sứ mệnh của doanh nghiệp và công dân trong thời đại mới; Gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; Vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân và thế hệ trẻ trong xây dựng văn hóa, trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Ban tổ chức đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và những em đang cần thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Mỗi phần quà là sự sẻ chia về vật chất, đồng thời là sự động viên về tinh thần, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động này cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của chương trình: văn hóa phải gắn với con người, hướng tới con người và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.