Diễn đàn chuyển đổi số Hải Phòng 2026: Động lực phát triển kinh tế số và đô thị thông minh

Các đại biểu dự diễn đàn tham quan trình diễn robot thông minh. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng nhận thức ngày càng sâu sắc rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà phải thật sự trở thành một động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của thành phố.

Dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên mới; trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ quan trọng để khai thác giá trị từ dữ liệu; tự động hóa là phương thức để đưa các kết quả phân tích, dự báo vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống.

Công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi tạo ra hiệu quả cụ thể, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Chủ đề của diễn đàn tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuyển đổi số và định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng: làm thế nào để kết nối dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thành một hệ thống phục vụ quản trị và phát triển thành phố.

Tại diễn đàn, các đại biểu nghe các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trình bày, trao đổi và chia sẻ về vai trò của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các dịch vụ số, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và hình thành hệ sinh thái kinh tế số.

Trong đó, dữ liệu được xác định là nền tảng; AI là công cụ gia tăng năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; tự động hóa góp phần tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng cung ứng dịch vụ.

Thông qua các tham luận và trao đổi thực tiễn, diễn đàn góp phần nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp phù hợp điều kiện của Hải Phòng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực đời sống xã hội; qua đó, tạo động lực xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho đặc khu Bạch Long Vỹ và đặc khu Cát Hải. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và chính sách công.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam tổ chức bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho đặc khu Bạch Long Vỹ và đặc khu Cát Hải.

Việc bàn giao bước đầu đưa nội dung hợp tác vào triển khai thực tế, phục vụ thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó với thiên tai, thảm họa tại khu vực biển, đảo.