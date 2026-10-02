Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Tạo nhận thức chung, thúc đẩy hành động chung về biển

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Biển Việt Nam 2026, ngày 2/10. (Ảnh: Thành Long)

Theo TS. Nguyễn Hùng Sơn, Diễn đàn Biển Việt Nam được tổ chức nhằm thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Giám đốc Học viện Ngoại giao nhận định, các tư tưởng mới, mục tiêu mới, ưu tiên mới và những lĩnh vực mới được xác định trong Nghị quyết cần được các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế hiểu rõ.

Qua đó, các bên có thể hình thành nhận thức chung và hướng tới những hành động chung nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng hướng tới việc tạo ra một khuôn khổ kết nối giữa trong nước và quốc tế, giữa Trung ương và địa phương, cũng như giữa các ban, bộ, ngành.

Đây là cơ sở để các bên phối hợp chính sách, chia sẻ ý tưởng và cùng đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những mục tiêu, biện pháp được đề ra trong Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 tập trung trao đổi, khuyến nghị các định hướng, giải pháp hợp tác nhằm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, chuyển tiềm năng biển thành nguồn lực phát triển thực chất và bền vững. (Ảnh: Thành Long)

Đề cập việc Học viện Ngoại giao liên tiếp phối hợp với các đối tác tổ chức những diễn đàn, hội thảo về biển trong thời gian qua, TS. Nguyễn Hùng Sơn cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu và tầm nhìn mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là những nghị quyết chiến lược quan trọng, cần có các biện pháp thúc đẩy và tổ chức thực hiện cụ thể.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề đối ngoại, Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao đã tổ chức các diễn đàn với nhiều mục tiêu, trọng tâm và ưu tiên khác nhau; qua đó kết nối các bên liên quan, đặc biệt là các đối tác trong nước với đối tác quốc tế, các nước bạn bè và những đối tác có thế mạnh có thể thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

TS. Nguyễn Hùng Sơn thông tin, trong thời gian tới, Học viện Ngoại giao sẽ tiếp tục tổ chức các diễn đàn đi sâu vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, nhưng cùng hướng tới một mục đích chung là triển khai các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong các nghị quyết lớn.

Theo ông, trong các hội thảo và chương trình nghị sự về biển, đại dương, một chủ đề thường xuyên được đề cập là việc vận dụng, áp dụng và thực thi UNCLOS. Học viện Ngoại giao cho rằng UNCLOS 1982 là chuẩn mực chung, là những quy tắc chung của cộng đồng quốc tế trong các vấn đề về biển và đại dương, đồng thời là cơ sở để Việt Nam hợp tác với các nước và bạn bè quốc tế.

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở đánh giá, tổng kết sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định hệ thống quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá, chuyển mạnh sang tư duy “quản trị biển hiện đại”, đồng thời công bố hệ thống mục tiêu chi tiết đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.