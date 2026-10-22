Diễn đàn bền vững Việt Nam 2026 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/10

Diễn đàn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng chủ trì; Học viện Chính trị khu vực III, UBND thành phố và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp triển khai.

Diễn đàn tạo không gian trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận chính sách về quy hoạch chiến lược địa phương gắn với phát triển bền vững, bảo tồn di sản, đổi mới sáng tạo, thích ứng và kết nối tổng thể. Qua đó, đề xuất các tri thức, giải pháp góp phần đổi mới tư duy quy hoạch, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy mô hình phát triển bền vững, sáng tạo, tự cường tại Việt Nam.

Chương trình gồm 2 nội dung chính: Diễn đàn trao đổi chuyên đề diễn ra ngày 23/10 và Diễn đàn chính sách cấp cao vào sáng 24/10. Các phiên thảo luận tập trung trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và định hướng chính sách nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch chiến lược, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn các giá trị di sản, thích ứng trước những thay đổi và tăng cường liên kết giữa các địa phương.