Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026: Bàn giải pháp đột phá

Khơi nguồn năng lượng cho tăng trưởng hai con số

Ngày 10/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các tập đoàn năng lượng, hiệp hội, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp.

Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 sẽ bàn giải pháp về cơ chế, vốn và công nghệ, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định: “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia”, đồng thời yêu cầu phát triển năng lượng phải đi trước một bước.

Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ Công Thương giao Báo Công Thương và các đơn vị chức năng tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026.

Diễn đàn được định hướng trở thành không gian đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, phân tích xu hướng và kết nối đa chiều giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các bên cùng trao đổi, nhận diện những cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ, củng cố nền tảng an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Các nội dung trọng tâm được tập trung thảo luận tại Diễn đàn gồm:

Đánh giá những kết quả đạt được trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia: Phân tích toàn diện tình hình, mức độ bảo đảm an ninh năng lượng Việt Nam trong bối cảnh mới, nhận diện những thách thức và yêu cầu đặt ra trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Diễn đàn là nơi kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng tìm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng quốc gia.

Đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực tự chủ năng lượng: Đề xuất giải pháp chủ động nguồn năng lượng trong nước, tăng cường năng lực dự trữ chiến lược, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu và nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Phát triển hạ tầng truyền tải, bảo đảm cung ứng đủ điện cho tăng trưởng hai con số: Trao đổi về yêu cầu đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong truyền tải và phân phối điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả: Thảo luận các giải pháp phát triển năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy tự chủ nhiên liệu sinh học, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hiến kế nâng cao tự chủ năng lượng

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ Công Thương sẽ công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026. Báo cáo nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về thực trạng, xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với an ninh năng lượng Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu tham chiếu quan trọng, góp phần tạo lập tiếng nói chung, hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Khơi thông nguồn lực đầu tư và tháo gỡ điểm nghẽn chính sách là những nội dung trọng tâm tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026.

Đặc biệt, điểm nhấn của Diễn đàn là tọa đàm “An ninh năng lượng - Khơi thông nguồn lực, nâng cao tự chủ, tạo động lực tăng trưởng”, tập trung thảo luận bài toán cung ứng năng lượng phục vụ tăng trưởng trong giai đoạn mới; cơ cấu nguồn năng lượng quốc gia đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và chuyển dịch năng lượng; kinh nghiệm quốc tế về chính sách mua bán điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tọa đàm cũng trao đổi về những điểm nghẽn cơ chế, chính sách và giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển năng lượng; thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hướng tới hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng tại Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động tại Quyết định số 3035/QĐ-BCT, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 vào ngày 10/11/2026. Với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.