Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia 2026: Củng cố nền tảng tự chủ năng lượng

Ngày 11/11, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực TP. Huế và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 200mm.