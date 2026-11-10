Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia 2026: Củng cố nền tảng tự chủ năng lượng
Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Báo Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Điện lực, Cục Năng lượng - Dầu khí và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dien-dan-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-2026-cung-co-nen-tang-tu-chu-nang-luong-480644.media