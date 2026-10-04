Điện đã sáng, tiền đền bù vẫn chờ ở Trạm Tấu

Thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014 - 2025, các hạng mục của công trình điện trên địa bàn xã Túc Đán (cũ) đã hoàn thành, đóng điện và được bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành từ năm 2024, nhưng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho những hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được chi trả.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014 - 2025, hạng mục công trình điện trên địa bàn xã Túc Đán (cũ), hoàn thành từ năm 2024.

Ông Vàng A Pủa, thôn Làng Tống, xã Trạm Tấu cho biết, gia đình ông bàn giao đất dựng cột điện, trạm biến áp từ lâu, dòng điện cũng đã đi qua, chỉ có việc bồi thường vẫn còn bỏ ngỏ.

Khi dự án được triển khai, gia đình ông Pủa và các hộ dân trong khu vực đều vui mừng, phấn khởi vì hiểu rõ, đây là công trình quan trọng phục vụ cộng đồng. Vì vậy, gia đình ông và bà con đều đồng thuận, tạo điều kiện để đơn vị thi công có mặt bằng tiến hành xây dựng công trình.

“Nhà nước chôn cột điện, kéo đường dây để có điện thắp sáng, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nhưng đến giờ chúng tôi cũng chưa biết có được đền bù hay không”, ông Pủa khẳng định.

Gia đình ông Vàng A Pủa, thôn Làng Tống, xã Trạm Tấu nhường đất sản xuất để dựng trạm biến áp và đường dây hạ áp.

Ông Vàng A Vảng, ở cùng thôn Làng Tống trăn trở cho biết: “Khi dự án được triển khai, chúng tôi đã chặt cây, bàn giao đất để thi công. Tuy nhiên, từ khi công trình hoàn thành đến nay, bà con vẫn chưa được chi trả tiền bồi thường. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng chưa nhận được câu trả lời cụ thể về việc có bồi thường hay không”.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014 - 2025, hạng mục công trình điện trên địa bàn xã Túc Đán (cũ), có gần 20 km đường dây trung áp và hạ áp, 5 trạm biến áp và 526 công-tơ. Để thực hiện dự án, hơn 67.000 m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 138 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo quy định, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện theo trình tự pháp luật trước khi bàn giao mặt bằng để triển khai công trình. Tuy nhiên, tại dự án này, công trình đã được thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành trước khi các thủ tục liên quan đến thu hồi đất được hoàn thiện.

Năm 2024, công trình đã đóng điện và sau đó được bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành. Tuy nhiên, phải đến ngày 26/8/2025, tức hơn một năm sau khi công trình đưa vào vận hành, Sở Công Thương mới hoàn tất việc lập bản đồ địa chính thu hồi đất và ban hành Công văn số 1125/SCT-TDA, đề nghị UBND xã Trạm Tấu phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Công văn của Sở Công Thương đề nghị UBND xã Trạm Tấu phối hợp thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khi tiếp nhận đề nghị phối hợp giải quyết của Sở Công Thương, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, UBND xã Trạm Tấu nhiều lần có văn bản, báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự xử lý đối với trường hợp công trình đã thi công nhưng thủ tục thu hồi đất, bồi thường chưa hoàn tất.

Ông Bùi Hồng Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết, địa phương đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; giao cơ quan chuyên môn báo cáo, đề xuất với các sở, ngành của tỉnh để tìm hướng xử lý.

Ông Bùi Hồng Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết:

Trong Báo cáo số 1489/UBND-KT ngày 4/8/2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường về những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, UBND xã Trạm Tấu đã đề cập trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo đó, đối với chủ đầu tư, địa phương đề nghị cần làm rõ trách nhiệm trong việc triển khai dự án khi chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục đất đai, chưa được giao đất nhưng đã tổ chức thi công.

Đối với chính quyền cơ sở thời kỳ trước, địa phương cũng xác định trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; việc chưa kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc và chưa đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi triển khai công trình.

UBND xã Trạm Tấu đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hướng dẫn để địa phương tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục phù hợp thực tế và đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Trạm Tấu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường của dự án.

Trước những vướng mắc kéo dài, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 3655/UBND-TNMT, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND xã Trạm Tấu rà soát toàn bộ vụ việc.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu làm rõ việc chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người dân; việc chỉnh lý biến động đất đai sau thu hồi; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, đến nay, việc phối hợp giải quyết vẫn chưa có kết quả.

Công văn của UBND tỉnh giao các ngành chức năng phối hợp, hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng tại xã Trạm Tấu.

Ở vùng núi cao, việc dựng cột, kéo đường dây điện qua những sườn núi, khe suối đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và nhiều nỗ lực. Người dân Trạm Tấu đã chia sẻ với công trình bằng việc nhường đất, chặt cây, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Điện lưới quốc gia đã về vùng khó khăn của xã Trạm Tấu, tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống, phát triển kinh tế.

Điều người dân chờ đợi lúc này là một phương án xử lý rõ ràng, đúng quy định và có thời hạn cụ thể. Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành việc rà soát, xác định diện tích, đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ; đồng thời bố trí nguồn kinh phí để giải quyết dứt điểm quyền lợi của 138 hộ dân ở xã Trạm Tấu.