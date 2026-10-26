Điện chúc mừng ông Luiz Inácio Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa xuất hiện cục bộ. Trung Bộ là khu vực đáng chú ý khi mưa dông có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối một vài nơi có mưa dông.