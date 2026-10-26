Điện chúc mừng ông Luiz Inácio Lula da Silva tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil
Ngày 26/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới Ngài Luiz Inácio Lula da Silva nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil nhiệm kỳ 2027-2031.
Ngày 26/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ
Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới ông Luiz Inácio Lula da Silva nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil nhiệm kỳ 2027-2031.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-chuc-mung-ong-luiz-inacio-lula-da-silva-tai-dac-cu-tong-thong-nuoc-cong-hoa-lien-bang-brazil-post998173.html