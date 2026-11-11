Điện chia buồn vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tại Bulgaria
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev khi được tin về vụ tai nạn giao thông trên cao tốc tại Bulgaria.
Được tin vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trakia, Cộng hòa Bulgaria ngày 10/11 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dien-chia-buon-vu-tai-nan-giao-thong-tren-cao-toc-tai-bulgaria-post1147701.vnp