Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Tây Ban Nha

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha ngày 28/10 khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương - Ảnh: AFP

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/10 theo giờ địa phương (khoảng 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở khu vực gần ga Urda thuộc tỉnh Toledo, cách Madrid khoảng 120 km về phía Nam.

Theo các báo cáo sơ bộ, đoàn tàu do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành đã đâm vào phía sau đoàn tàu của công ty tư nhân Iryo, được cho là đang dừng trên đường ray. Vụ va chạm khiến 2 toa tàu trật bánh, làm 68 người thiệt mạng và 58 người phải nhập viện, trong đó có 15 người trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 50 người khác bị thương nhẹ được chăm sóc y tế tại các trung tâm điều trị dã chiến.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự cố hệ thống an toàn đường sắt và một quyết định điều hành sai có thể là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Madrid cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết, một sự cố máy tính có thể đã làm vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát an toàn đường sắt LZB, khiến các đoàn tàu trên đoạn đường dài 63 km phải tự động dừng lại. Tuy nhiên, trung tâm điều hành đường sắt sau đó lại cho phép đoàn tàu của Renfe tiếp tục hành trình bất chấp tín hiệu đèn đỏ, trong khi đoàn tàu khác vẫn đang dừng trên đường ray. Ông Puente mô tả quyết định này là "không thể giải thích được".

Sau vụ tai nạn, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải hứng chịu 2 thảm họa đường sắt trong cùng một năm là "không thể chấp nhận được".